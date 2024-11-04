Флик изменил все порядки в команде: как Барселона снова превращается в топ-клуб

Большинство спортивных фанатов, наверное, смотрели легендарный фильм под названием "Человек, который изменил все". В центре сюжета там история падения и взлета Оклендской бейсбольной команды. Главный герой фильма, которого сыграл Брэд Питт, это тренер, который смог вытащить из кризиса клуб с финансовыми и менеджерскими проблемами. Такой прогресс команды стал возможен именно благодаря нестандартным и смелым решениям коуча. В том числе и за пределами поля. Так вот, к чему эта кинематографическая отсылка? Дело в том, что именно сюжет этого фильма сразу всплыл перед моими глазами, когда я прочитал инсайд от испанского медиа "ESPN" относительно решительных нововведений, которые ввел Ханс-Дитер Флик после назначения в "Барселону".

Начало сезона — сказка для фанатов Барсы

Единственное отличие Флика и Билли Бина (кстати, фильм снят по реальной истории) является тот факт, что все же "Барселона" до прихода немца не была на таком уж полном дне. Каталонский клуб после Хави находился за несколько шагов до окончательного возвращения в элиту мирового футбола. Эти шаги Флик сделал очень быстро. Вряд ли кто-то ожидал, что «Барса» при нем, уже с первых матчей, начнет показывать настолько классную игру и крутые результаты.

«Барселона» в этом сезоне одержала 11 побед в 12 турах Ла Лиги, попутно разгромив на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (0:4). Также подопечные Флика смогли наконец-то отомстить неудобной для себя "Баварии" (4:1). Ну а на этих выходных "сине-гранатовые" еще и закрепили свои успехи победой в каталонском дерби против "Эспаньола" (3:1).

Флик меняет даже коммуникации внутри Барселоны

Конечно, немецкий тренер многое изменил в тактическом плане. Под его руководством команда показывает бескомпромиссно атакующий футбол и активно использует высокий прессинг. Чего только стоит смелая игра с высокой линией обороны против "Реала": 12 раз игроки столичного клуба попадали в положение вне игры. После того поединка издание "Mundo Deportivo" сообщило, что в перерыве Флик сказал своим футболистам: "Любого, кто отступит на метр назад, я сразу же заменю".

Но, как вы уже догадались из первых абзацев, не менее ключевыми и важными являются нововведения, которые Флик ввел за пределами футбольного поля.

По данным инсайдеров, Флик считал, важным убрать лишний шум вокруг "Барселоны", который вызывал осязательное давление на футболистов. Одну из причин этой проблемы немец видел в чрезмерном контроле за информацией вокруг клуба, который осуществлял Хави в прошлых сезонах. Также испанский тренер едва ли не маниакально искал источники утечки информации и делал все, чтобы предотвратить такие ситуации.

Подход у Флика кардинально другой. Как отмечает вышеупомянутое "ESPN", Немец сосредоточен только на собственной работе. Он сокращает свой круг общения в клубе, оставляя исключительно тех, с кем ему необходима коммуникация. Он дружелюбен со всеми сотрудниками и директорами, но ограничивается деловым общением.

Немецкая дисциплина — это знак качества

Как когда-то говорил Лобановский: "В футболе не бывает мелочей". С этим правилом трудно спорить, а если вспомнить еще и стереотип о немецкой педантичности, то неудивительно, что Флик сразу же взялся за дисциплину внутри коллектива. Так, например, теперь футболисты "Барселоны" прибывают на матч в одинаковой клубной одежде. Это явно добавляет единства, ведь вспомните, как, например, Жюль Кунде устраивал откровенно странные показы мод по прибытии на стадион. Одинаковая экипировка точно добавляет солидности и уверенности. Также каталонцы стали вместе заселяться в отель в ночь перед играми.

Да и вообще большинство новых правил Флика направлены именно на построение единого целостного организма, где каждый уважает и помогает каждому. "Барселона"проводит больше времени на тренировочной базе, а игроки обязаны обедать после занятий вместе (туда же приходит персонал каталонцев). Флик также ограничивает индивидуальную похвалу, вместо этого подчеркивая работу всей команды.

Пунктуальность - еще один важный принцип для Флика. Хоть тренер и не вводил никакой системы штрафов, но прощать нарушение дисциплины он не готов. Свежим примером может служить история с тем же Кунде. Француз опоздал на командный разговор перед матчем с "Алавесом", за что и был лишен места в стартовом составе.

Флик видит перспективу в молодых кадрах и готов им доверять

Еще один важный момент, который стоит обсудить, так это внимание Ганса-Дитера к молодежным командам. Он уже сделал основными некоторых исполнителей академии: Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Алехандро Бальде, Фермин Лопес и Марк Касадо.

Но и это еще не все. Флик постоянно посещает матчи молодежек в поисках новых талантов, которых можно подводить к первой команде. Например, уже на следующий день после победного "класико" немца заметили на игре "Барселоны Б" с "Баракальдо".

Такое внимание к следующим поколениям не может не радовать фантов каталонского клуба, ведь это является показателем того, что Флик строит долгосрочные планы и не против задержаться на "Камп Ноу". Если же подвести промежуточные итоги, то можно смело заявить, что сейчас методы Флика работают почти идеально. Даже несмотря на серьезные финансовые проблемы "Барселона" является главным фаворитом в Ла Лиге и серьезной силой в ЛЧ. Флик за несколько месяцев выполнил свою задачу минимум - вернуть "Барсу" в число топовых команд Европы. Теперь дело за другими целями... в виде трофеев.