Сборная Испании может провести матч, деньги с которого пойдут на нужды пострадавших от наводнения в Валенсии

Национальная сборная Испании может сыграть матч, деньги с которого пойдут на нужды пострадавших от наводнения в Валенсии, вызванного штормом "Дана". На данный момент ведутся переговоры относительно этой инициативы.

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Президент футбольной федерации региона Валенсии объявил о том, что они пытаются договориться с Королевской футбольной федерацией Испании (RFEF), чтобы матч четвертьфинала Лиги наций состоялся в Валенсии в конце марта 2025 года. Планируется, что собранные средства с этого поединка пойдут на помощь пострадавшим от катастрофы, произошедшей 29 октября, в результате серьезных разрушений, вызванных штормом "Дана".

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В связи с ужасной непогодой в Испании, вызванной штормом "Дана»", было перенесено несколько матчей Кубка Испании, а также игру "Валенсия" - "Реал". Катастрофа привела к большому количеству жертв среди людей в регионе Валенсия.