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Матч Ла Лиги не пройдёт в Майями
Адекватное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Ла Лиги "Барселона – Атлетико" не пройдёт в Майями.
По сообщениям Mundo Deportivo, федерация футбола Испании не одобрила проведение матча Ла Лиги в Америке.
В этот понедельник Королевская испанская федерация футбола проинформировал CSD, что отменяет консультации. Решение, которое является ответом на отмену намерения провести этот матч лиги за пределами наших границ, - написал источник.
Испанская лига 25 октября отправила запрос на оспаривание решения проведения матча в США.
Проведение матча в Майами предложил тогдашний президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Педро Роча, которого впоследствии отстранили от должности и дисквалифицировали на 2 года.
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