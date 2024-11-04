Матч Ла Лиги не пройдёт в Майями

Матч Ла Лиги "Барселона – Атлетико" не пройдёт в Майями.

По сообщениям Mundo Deportivo, федерация футбола Испании не одобрила проведение матча Ла Лиги в Америке.

В этот понедельник Королевская испанская федерация футбола проинформировал CSD, что отменяет консультации. Решение, которое является ответом на отмену намерения провести этот матч лиги за пределами наших границ, - написал источник.

Испанская лига 25 октября отправила запрос на оспаривание решения проведения матча в США.

Проведение матча в Майами предложил тогдашний президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Педро Роча, которого впоследствии отстранили от должности и дисквалифицировали на 2 года.