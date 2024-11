Примера. Сельта — Хетафе 1:0. Одного старания мало

"Сельта" дома одолела "Хетафе" благодаря дежурному шедевру своего 37-летнего капитана Яго Аспаса.

На 7-й минуте ветеран прорвался сквозь защиту под неудобную правую ногу, но даже так выполнил идеальный навес Дувикасу на пустые ворота. Вау!

"Хетафе" очень старался, спору нет, но за весь матч подобного мастерства не показал. Альваро и Уче имели лучшие шансы у синих, но свои дуэли проиграли.

Также в матче были две травмы — у Даконама и Бельтрана, плюс удаление у Беррокаля, который совершенно сумасшедшим образом въехал сзади в ахилл Дувикасу. Зачем?!

35 - Teams to have received the most red cards with the same manager in LaLiga in the 21st century:



51 - Atlético de Madrid & Simeone

40 - Mallorca & Manzano

38 - Athletic & Valverde

38 - Athletic & Caparrós

36 - Sevilla & Caparrós

35 - GETAFE & BORDALÁS



Intensity. pic.twitter.com/rZ8pmG48nr