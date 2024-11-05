Бывший нападающий Реала об игре Мбаппе в Мадриде: Проблема для меня в том, что Килиан не является центрфорвардом

Килиан Мбаппе летом присоединился к "Реалу" на правах свободного агента. Сейчас француз не демонстрирует той же яркой игры, которую он имел в "ПСЖ" и "Монако", поэтому ему приходится сталкиваться с критикой, которая звучит в его адрес. Карло Анчелотти ставит 25-летнего игрока на позицию центрального нападающего, однако бывший форвард "Реала" Карим Бензема считает, что футболист не должен сдаваться, несмотря на давление, которое есть в Мадриде.

"Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центрфорвардом. Каждый раз, когда он играет девятым номером в сборной Франции, он плохо играет, это не его позиция. Проблема в том, что слева есть другой игрок, который находится на одном уровне с ним и вы не можете поставить Винисиуса справа или как центрального нападающего, где он делает разницу - это слева. Посмотрим, как Анчелотти это сделает. Мбаппе - не девятка. В "Реале" очень большое давление, это не "ПСЖ". Совет? Он не должен сдаваться. Не думаю, что Анчелотти сменит Винисиуса, он сейчас лучший в мире на этой позиции. Мбаппе должен вбить себе в голову, что он должен быть девяткой и забыть о левом фланге. Он был очень хорош слева, а теперь ты должен быть хорош в другом месте. Моя ситуация в первый год и ситуация Килиана отличаются. Мне было 21, а ему 25, это не одно и то же. Он знает, что в "Реале" очень большое давление. Если ты не забьешь гол в двух или трех играх, тебя убьют. Он должен научиться жить с этим. Он должен сам на себя давить. Каждая игра новая, и ты должен забивать голы, это то, для чего его привезли, и он имеет уровень, чтобы это делать", - цитирует Бензема Marca.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 14 матчей, где отметился 8 голами и 2 ассистами.