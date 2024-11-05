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RFEF перенесла несколько матчей Кубка Испании из-за наводнений
Вынужденные действия
Фото - RFEF
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила на своем официальном сайте о переносе некоторых матчей 1/32 финала Кубка Испании из-за последствий большого наводнения.
В частности, названы новые даты для следующих игр:
- "Парла Эскуэла" – "Валенсия", "Манисес" – "Хетафе" (26 ноября)
- "Понтеведра – "Леванте" (19 ноября)
- "Эхеа" – "Эркулес" (14 ноября)
Также позже станет известно, когда пройдёт поединок "Хове Эспаньол" - "Реал Сосьедад".
Напомним, до этого были перенесены матчи 12-го тура Ла Лиги: "Валенсия" – "Реал" и "Вильярреал" – "Райо Вальекано".
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Источник:RFEF
Опубликовал: Александр Бураков
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