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Клубы АПЛ внимательно следят за молодым талантом Барселоны
Ханси Флик вряд ли захочет отпустить такого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марк Касадо летом этого года присоединился к основной команде "Барселоны". Под руководством Ханси Флика молодой опорник стал настоящим открытием в нынешней кампании, а игрок все чаще появляется в основе. Этот прогресс не остался незамеченным со стороны других клубов.
По информации от Mundo Deportivo, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" проявляют особый интерес к Касадо и готовы подписать его. Впрочем, чтобы осуществить этот трансфер, английские клубы должны заплатить 100 млн евро, поскольку именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который действует до 2028 года. Кроме того, этим командам надо будет еще убедить игрока относительно перехода в АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне Марк Касадо провел 13 матчей, где отметился 5 ассистами.
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