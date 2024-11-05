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Валенсия и Леванте требуют перености свои следующие матчи в чемпионате Испании

Испания

Похоже, что в регионе Валенсия сейчас не до футбола

Валенсия и Леванте требуют перености свои следующие матчи в чемпионате Испании

Фото - Valencia CF

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Испанские клубы "Валенсия" и "Леванте" требуют Ла Лигу перенести свои следующие матчи в чемпионате Испании, поскольку прошла всего неделя после катастрофы, вызванной штормом "Дана", а ситуация в регионе Валенсия, где продолжают борьбу с последствиями наводнения, все еще очень серьезная.

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Отметим, что матч "Валенсии" против "Эспаньола" в Ла Лиге запланирован на 9 ноября, а игра "Леванте" в Сегунде против "Тенерифе" должна была бы состояться 10 числа того же месяца. Ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".

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Также напомним, что национальная сборная Испании планирует сыграть матч, деньги с которого пойдут на нужды пострадавших от наводнения в Валенсии, вызванного штормом "Дана".

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Валенсия (Испания) Леванте (Валенсия)
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Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Андрей Журба
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