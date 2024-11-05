Валенсия и Леванте требуют перености свои следующие матчи в чемпионате Испании

Испанские клубы "Валенсия" и "Леванте" требуют Ла Лигу перенести свои следующие матчи в чемпионате Испании, поскольку прошла всего неделя после катастрофы, вызванной штормом "Дана", а ситуация в регионе Валенсия, где продолжают борьбу с последствиями наводнения, все еще очень серьезная.

Читайте также На этой неделе все матчи еврокубков начнут с минуты молчания. Известна причина

Отметим, что матч "Валенсии" против "Эспаньола" в Ла Лиге запланирован на 9 ноября, а игра "Леванте" в Сегунде против "Тенерифе" должна была бы состояться 10 числа того же месяца. Ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

El @valenciacf y el @LevanteUD solicitan el aplazamiento de sus próximos partidos en @LaLiga



Encuentros previstos ante el @RCDEspanyol y @CDTOficial, respectivamente



Solo ha pasado una semana desde que se produjera la catástrofe de la DANA y la situación sigue siendo muy grave — Valencia CF (@valenciacf) November 5, 2024

Также напомним, что национальная сборная Испании планирует сыграть матч, деньги с которого пойдут на нужды пострадавших от наводнения в Валенсии, вызванного штормом "Дана".