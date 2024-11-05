Барселона рассматривает возможность подписания звезды Ливерпуля в качестве свободного агента

Как сообщает испанское издание Diario SPORT, "Барселона" рассматривает возможность подписания звезды "Ливерпуля", 32-летнего Мохамеда Салаха, контракт которого с клубом истекает в конце этого сезона.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в 2022 году заявлял, что клуб хочет подписать Мохамеда Салаха, однако тогда они столкнулись с высокими ожиданиями от египтянина по зарплате, а также значительной суммой трансфера, которую установил "Ливерпуль", что сделало невозможным его подписание на тот момент.

Как известно, контракт 32-летнего Салаха с "Ливерпулем" подходит к концу летом 2025 года, поэтому в "Барселоне" надеются, что следующим летом им удастся его подписать, поскольку их отношения остаются открытыми, а руководство клуба хочет найти нового вингера после неудачи с Нико Уильямсом этим летом.

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Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах блестяще начал сезон, забив 9 голов и отдав 7 голевых передач в 15 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Также заметим, что недавно 32-летний Салах поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.