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Источник: лидер защиты Барселоны в скором времени вернется на поле
Ждать осталось недолго
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Barca Times со ссылкой на Sport.es.
По информации источника, восстановление 25-летнего футболиста достигло своей финальной стадии и проходит "очень хорошо". Ожидается, что до конца этого месяца Араухо уже появится на поле.
Напомним, Рональд получил травму в июле 2024 года во время матча 1/4 финала Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти).
Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года, и с того времени провёл 150 официальных матчей за "блауграну".
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