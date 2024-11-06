Источник: лидер защиты Барселоны в скором времени вернется на поле

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Barca Times со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, восстановление 25-летнего футболиста достигло своей финальной стадии и проходит "очень хорошо". Ожидается, что до конца этого месяца Араухо уже появится на поле.

Напомним, Рональд получил травму в июле 2024 года во время матча 1/4 финала Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти).

Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года, и с того времени провёл 150 официальных матчей за "блауграну".