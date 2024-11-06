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Источник: лидер защиты Барселоны в скором времени вернется на поле

Испания
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Ждать осталось недолго

Источник: лидер защиты Барселоны в скором времени вернется на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Barca Times со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, восстановление 25-летнего футболиста достигло своей финальной стадии и проходит "очень хорошо". Ожидается, что до конца этого месяца Араухо уже появится на поле.

Напомним, Рональд получил травму в июле 2024 года во время матча 1/4 финала Кубка Америки против Бразилии (0:0, 4:2 по пенальти).

Араухо выступает за "Барселону" с 2018 года, и с того времени провёл 150 официальных матчей за "блауграну".

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Барселона травма Рональд Араухо
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Источник:
Barca Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.11.2024 в 14:06
Не факт, що він лідер захисту і зможе виконувати ту роботу якісно, що зараз вимагає Флік.Дисципліна при створенні штучних офсайдів має бути залізною! Араухо ж часто помилявся, іноді його дії ставали фатальним ((( Сподіваюсь тренер навчить його розуму!
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Комментарии 1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.11.2024 в 14:06
Не факт, що він лідер захисту і зможе виконувати ту роботу якісно, що зараз вимагає Флік.Дисципліна при створенні штучних офсайдів має бути залізною! Араухо ж часто помилявся, іноді його дії ставали фатальним ((( Сподіваюсь тренер навчить його розуму!
Ответить
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