Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой полузащитник мадридского Реала получил серьезную травму в матч Лиги чемпионов против Милана
Очередная проблема в составе сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте мадридского "Реала" сообщается, что Орельен Чуамени получил повреждение в матче против "Милана" (1:3) в Лиге чемпионов. Француз отыграл лишь первую половину встречи, во втором тайме его заменил Браим Диаз.
После проведенного медицинского обследования, у 24-летнего французского полузащитника "Реала" Орельена Чуамени был диагностирован вывих левой лодыжки. Ожидается, что француз рискует пропустить не менее одного месяца из-за повреждения.
Добавим, что в этом сезоне Орельен Чуамени отыграл 15 матчей во всех турнирах на клубном уровне. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что французский хавбек не планирует покидать Мадрид.
Parte médico de Tchouameni. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2024
Популярное сейчас
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- Варианты усиления защитной линии Реала. В прессе фигурируют три кандидата
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери