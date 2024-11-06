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Ключевой полузащитник мадридского Реала получил серьезную травму в матч Лиги чемпионов против Милана

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Очередная проблема в составе сливочных

Ключевой полузащитник мадридского Реала получил серьезную травму в матч Лиги чемпионов против Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте мадридского "Реала" сообщается, что Орельен Чуамени получил повреждение в матче против "Милана" (1:3) в Лиге чемпионов. Француз отыграл лишь первую половину встречи, во втором тайме его заменил Браим Диаз.

После проведенного медицинского обследования, у 24-летнего французского полузащитника "Реала" Орельена Чуамени был диагностирован вывих левой лодыжки. Ожидается, что француз рискует пропустить не менее одного месяца из-за повреждения.

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Добавим, что в этом сезоне Орельен Чуамени отыграл 15 матчей во всех турнирах на клубном уровне. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что французский хавбек не планирует покидать Мадрид.

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Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Источник:
Сайт Реала
Опубликовал: Андрей Журба
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