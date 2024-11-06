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Ла Лиги подтвердила перенос следующего матча Валенсии и нескольких других команд
На данный момент известны новые даты нескольких поединков
Фото - Valencia CF
"Валенсия" получила от Королевской футбольной федерации Испании официальное подтверждение о переносе матча 13-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", который ранее был запланирован на субботу, 9 ноября.
На данный момент известны новые даты нескольких перенесенных матчей Примеры и Сегунды:
- 20.11: "Эльденсе" - "Уэска"
- 27.11: "Кастельон" - "Расинг Ферроль"
- 27.11: "Леванте" - "Малага"
- 27.11: "Альмерия" - "Кордоба"
- 19.12: "Вильярреал" - "Райо Вальекано"
Сообщается, что новая дата этого матча будет установлена в ближайшее время по взаимному согласию между клубами, Ла Лигой и Королевской федерацией футбола Испании.
"В это время футбол является второстепенным, и все наши усилия должны быть направлены на тех, кто пострадал от последствий этого наводнения, вызванного штормом "Дана", — говорится в сообщении клуба на сайте.
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Также напомним, что ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".
Comunicado oficial | Aplazamiento del partido ante el @RCDEspanyol— Valencia CF (@valenciacf) November 6, 2024
El @valenciacf ha recibido, por parte de la @rfef, la confirmación oficial del aplazamiento del partido de la jornada 13 de @LaLiga, previsto para el sábado 9 de noviembre en el RCDE Stadium a las 18:30h.
La… pic.twitter.com/Swuh1sbx3u
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