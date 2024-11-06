  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лиги подтвердила перенос следующего матча Валенсии и нескольких других команд
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лиги подтвердила перенос следующего матча Валенсии и нескольких других команд

Испания

На данный момент известны новые даты нескольких поединков

Ла Лиги подтвердила перенос следующего матча Валенсии и нескольких других команд

Фото - Valencia CF

Новина українською

"Валенсия" получила от Королевской футбольной федерации Испании официальное подтверждение о переносе матча 13-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", который ранее был запланирован на субботу, 9 ноября.

Читайте такжеБолельщики Реала продемонстрировали солидарность с пострадавшими в результате наводнения в Валенсии

На данный момент известны новые даты нескольких перенесенных матчей Примеры и Сегунды:

  • 20.11: "Эльденсе" - "Уэска"
  • 27.11: "Кастельон" - "Расинг Ферроль"
  • 27.11: "Леванте" - "Малага"
  • 27.11: "Альмерия" - "Кордоба"
  • 19.12: "Вильярреал" - "Райо Вальекано"

Сообщается, что новая дата этого матча будет установлена в ближайшее время по взаимному согласию между клубами, Ла Лигой и Королевской федерацией футбола Испании.

"В это время футбол является второстепенным, и все наши усилия должны быть направлены на тех, кто пострадал от последствий этого наводнения, вызванного штормом "Дана", — говорится в сообщении клуба на сайте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также напомним, что ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".

По теме
yellow-arrow
"Это был лучший вариант", - Кинарейкин рассказал, почему выбрал Карпаты, а не испанские клубы
yellow-arrow
Ключевой полузащитник мадридского Реала получил серьезную травму в матч Лиги чемпионов против Милана
yellow-arrow
Источник: лидер защиты Барселоны в скором времени вернется на поле
Валенсия (Испания) Леванте (Валенсия) Ла Лига Ла Лига 2
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости