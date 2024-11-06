Ла Лиги подтвердила перенос следующего матча Валенсии и нескольких других команд

"Валенсия" получила от Королевской футбольной федерации Испании официальное подтверждение о переносе матча 13-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", который ранее был запланирован на субботу, 9 ноября.

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На данный момент известны новые даты нескольких перенесенных матчей Примеры и Сегунды:

20.11: "Эльденсе" - "Уэска"

27.11: "Кастельон" - "Расинг Ферроль"

27.11: "Леванте" - "Малага"

27.11: "Альмерия" - "Кордоба"

19.12: "Вильярреал" - "Райо Вальекано"

Сообщается, что новая дата этого матча будет установлена в ближайшее время по взаимному согласию между клубами, Ла Лигой и Королевской федерацией футбола Испании.

"В это время футбол является второстепенным, и все наши усилия должны быть направлены на тех, кто пострадал от последствий этого наводнения, вызванного штормом "Дана", — говорится в сообщении клуба на сайте.

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Также напомним, что ранее Ла Лига согласовала перенос матча "Валенсия" - "Реал Мадрид".