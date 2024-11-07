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Вильярреал сыграет против Алавеса в специальной форме в поддержку пострадавших от шторма Дана

Испания

Желтая субмарина на один день превратится в черную

Вильярреал сыграет против Алавеса в специальной форме в поддержку пострадавших от шторма Дана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбол вернется на "Эстадио-де-ла-Керамика" уже в эти выходные, но последствия трагедии в Валенсии и ее многочисленные жертвы по-прежнему ощущаются в этом регионе. "Вильярреал" на прошлой неделе пожертвовал полмиллиона евро Каритасу и Красному Кресту (по 250 000 евро каждому), однако это не все меры поддержки, которые устраивает клуб.

В эти выходные "желтая субмарина" впервые в истории клуба наденет черную форму в домашнем матче в знак траура по жертвам, пострадавшим от шторма "Дана". Впоследствии футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а собранные средства пойдут на благотворительность. Капитан "желтой субмарины" выйдет на этот поединок со специальной нарукавной повязкой с флагом Валенсийской автономии.

Добавим, что матч между "Вильярреалом" и "Алавесом" состоится 9 ноября в 17:15 по киевскому времени.

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благотворительность Вильярреал Ла Лига
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Источник:
Вільярреал
Опубликовал: Александр Гресь
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