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Реал Мадрид — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Сливочные" в ожидании хороших новостей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал" провалил последние матчи с "Барселоной" и "Миланом", и тут календарь подкинул ему исторически удобного соперника. Чем не шанс поднять настроение?
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Но не все так просто. "Осасуна" не побеждает Мадрид с 2011 года, однако на старте текущего сезона с Висенте Морено команда выглядит классно и неслучайно идет на 5-м месте в Ла Лиге. У Памплоны нету кадровых потерь, она выиграла два последних матча всухую — в том числе, у "Ла Реала" на "Аноэте".
Мадрид сейчас в гораздо более разбитых чувствах. Мало того, что результата нет, так еще Винисиусу ЗМ не дали, Мбаппе как обычно недоволен, а команду накрыли травмы — теперь еще и Феде с Чуамени выбыли.
Только максимальная концентрация и самоотдача позволят "Реалу" победить "Осасуну", это точно.
Покажет ли их команда Карло Анчелотти — увидим в субботу, 9 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 15:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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