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Агент Винисиуса Жуниора об интересе саудовских клубов: Мы не говорим об этих слухах
Агент игрока Реала поставил все точки над "і"
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент игрока "Реала" Винисиуса Жуниора Эдуардо Пейшото рассказал о слухах со стороны саудовских клубов.
По его словам, не было никаких сообщений или предложений от саудовских клубов.
С августа прошлого года не было никаких движений или каких-либо сообщений от саудовского клуба. Мы не говорим об этих слухах, все делается по официальным каналам, - сказал он СМИ.
В этом сезоне Винисиус Жуниор сыграл в 16-ти играх за "Реал" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт игрока с клубом действителен до 2027 года.
TransferMarkt оценивает игрока в 200 млн евро.
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