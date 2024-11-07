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Агент Винисиуса Жуниора об интересе саудовских клубов: Мы не говорим об этих слухах

Испания

Агент игрока Реала поставил все точки над "і"

Агент Винисиуса Жуниора об интересе саудовских клубов: Мы не говорим об этих слухах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент игрока "Реала" Винисиуса Жуниора Эдуардо Пейшото рассказал о слухах со стороны саудовских клубов.

По его словам, не было никаких сообщений или предложений от саудовских клубов.

С августа прошлого года не было никаких движений или каких-либо сообщений от саудовского клуба. Мы не говорим об этих слухах, все делается по официальным каналам, - сказал он СМИ.

В этом сезоне Винисиус Жуниор сыграл в 16-ти играх за "Реал" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт игрока с клубом действителен до 2027 года.

TransferMarkt оценивает игрока в 200 млн евро.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Football FR
Опубликовал: Владислав Прийменко
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