Агент Винисиуса Жуниора об интересе саудовских клубов: Мы не говорим об этих слухах

Агент игрока "Реала" Винисиуса Жуниора Эдуардо Пейшото рассказал о слухах со стороны саудовских клубов.

По его словам, не было никаких сообщений или предложений от саудовских клубов.

С августа прошлого года не было никаких движений или каких-либо сообщений от саудовского клуба. Мы не говорим об этих слухах, все делается по официальным каналам, - сказал он СМИ.

В этом сезоне Винисиус Жуниор сыграл в 16-ти играх за "Реал" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт игрока с клубом действителен до 2027 года.

TransferMarkt оценивает игрока в 200 млн евро.