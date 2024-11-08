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Анчелотти: Мы думаем, что нашли решение проблемы. Матч с Осасуной - хорошая возможность вернуться к победам

Испания

Болельщики "сливочных" заждались

Анчелотти: Мы думаем, что нашли решение проблемы. Матч с Осасуной - хорошая возможность вернуться к победам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед субботним матчем против "Осасуны" в Ла Лиге.

"У "Осасуны" дела складываются отлично. Они занимают хорошее место в таблице, хорошо играют и находятся в хорошей форме. Для нас это неплохая возможность вернуться к победам и начать действовать.

Мы обсудили и оценили ситуацию с игроками. Мы нашли решение, но это только теория. Практика будет заключаться в том, чтобы выступить завтра и показать свою лучшую версию. Я вижу команду смиренной и мотивированной. Мы нашли правильное решение, но подождем до завтра, чтобы понять, правильно ли мы действуем.

Мы думаем, что нашли решение проблемы. Это не то место, где стоит говорить о проблемах, с которыми мы столкнулись. У каждого есть свое мнение. Правда в том, что мы проигрывали в последних матчах, и мы должны действовать по-другому. Это проблема обороны, а не нападения.

Атмосфера в раздевалке? Мы по-прежнему очень сплоченная семья с очень четкими идеями: помогать друг другу и верить в игроков, которые переживают трудности. Такие моменты случаются в футболе, и это возможность двигаться вперед и быть сильнее в будущем", - сказал итальянец на пресс-конференции.

Напомним, в последних двух матчах "Реал" потерпел домашние поражения от "Барселоны" (0:4) и "Милана" (1:3).

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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