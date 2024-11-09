Карло Анчелотти в шаге от отставки. Неужели у Реала все так плохо

Громче всего об отставке итальянца начали говорить после Эль-Класико, которое состоялось 26 октября на домашнем стадионе "сливочных" - "Сантьяго Бернабеу". Конечно, проиграть с таким разгромным счетом на домашнем стадионе - это кошмар "Реала". Однако, это далеко не единственная причина таких неприятных слухов. Ведь "Реал" проигрывал Эль-Класико ни один раз. За всю историю существования клубов команды провели в чемпионате Испании 189 матчей - 75 раз выигрывала "Барселона", 79 - "Реал". 35 матчей - ничья. Да и счет последнего Эль-Класико 0:4 никого не должен был удивить. 20 марта 2022 года каталонцы выиграли у мадридцев с таким же счетом. А в октябре 2018 года "Барса" разгромила своего соперника со счетом 5:1. Что же происходит в королевском клубе и почему боссы "Реала" присматриваются к новым кандидатам на пост главного тренера команды?

Еще не катастрофа, но

В разговорах об уходе Карло Анчелотти виноваты не только проигранные матчи "Барселоне" (Ла Лига) и "Милану" (Лига чемпионов). Кризис команды начался на старте сезона. В чемпионате Испании мадридцы проигрывают каталонцам девять очков. Из 11-ти матчей всего семь победили, три сыграли вничью и один проиграли. Однако не так печально смотреть на цифры, как на футбол "сливочных". Что-то надломилось и, кажется, Карло не имеет представления, как это ремонтировать.

На поле хаос

Летом у Карло Анчелотти было два самых главных вопроса: как строить игру без Крооса и как вписать Мбаппе?

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Анчелотти так и не нашел ответы на эти вопросы. Доверие к полузащите тренер не проявляет. Соответственно, делает ставку на вертикальный футбол с максимальным количеством забросов. Но "Реал" так не может играть. Нет организации, линии проваливаются, соперники регулярно ловят мадридцев на ошибках. Высокий прессинг не помогает. Анчелотти постоянно экспериментирует со схемами: 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2. А игроки выглядят потерянными. Похоже, у Карло отсутствует план "А", а план "Б" не работает. Разве можно говорить о стабильности при поломанном механизме с постоянными экспериментами?

Анчелотти не доверяет своим игрокам

Большинство футболистов понимают, что Анчелотти им не доверяет как Каземиро, Модричу и Кроосу. Контроль мяча в центре поля отсутствует. Задача каждого полузащитника первым или вторым касанием отправить мяч забросом на нападающего в штафную соперника. Но ведь эти игроки играли в прошлом сезоне и хорошо играли. Вряд ли такое отношение тренера может нравится. Естественно, раздевалка недовольна. А после матча Лиги чемпионов даже жена Феде Вальверде обрушила свой гнев на Анчелотти, заявив, что ее муж лучше всего играет в центре поля, а ни на фланге атаки. Похоже, в "Реале" рушится не только футбол, а и атмосфера в раздевалке.

Страдает не только Вальверде. Попал под раздачу и Джуд Беллингем. В прошлом сезоне англичанин являлся ключевым игроком, который связывал полузащиту с атакой, выполнял роль оттянутого нападающего и отрабатывал на левом фланге обороны. В нынешнем же сезоне Джуд успел поиграть и в центре, и на флангах, и вингером (в матче с "Сельтой"). В итоге он просто прикрывает Мбаппе и Винисиуса.

Мбаппе - большая проблема для сегодняшнего "Реала"

Француз ехал в "Реал" за славой, успехом и, конечно, трофеями. "Сливочным" необходим был второй Бензема. Молодой Эндрик, по идее Анчелотти, должен пройти длительный путь адаптации. Хоселу укатил в Саудовскую Аравию. Мбаппе вместе с Винисиусом должен был стать силой атакующего "Реала". Но что-то пошло не так.

Если посмотреть на матчи ПСЖ, напрашивается вывод, что Мбаппе лучше играет на левом полуфланге. Даже когда Килиан выходил на позиции центрфорварда, он часто смещался влево. Такая же ситуация происходит и в "Реале". Получается, Анчелотти получил топ-футболиста, который играет лучше всего на позиции звезды "Реала" - Винисиуса.

Имея такую проблему, Анчелотти постоянно меняет схемы и тактики. В итоге, Беллингема мы чаще видим на правом фланге (без голов), Родриго практически не вписывается, а Браим, Эндрик и Гюлер редко получают шанс выходить на поле. Сам же Мбаппе не очень доволен сменой своей любимой позиции. Конечно, когда на левом фланге оказывается одновременно Винисиус, Мбаппе и Беллингем, не знающие, что делать - голы вряд ли будут залетать в ворота соперников. Возможно, поэтому сегодня с реализацией моментов у Мбаппе не очень хорошо. Шесть мячей в десяти матчах Ла Лиги, из них три - с пенальти.

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И это еще не все сложности. В раздевалке "сливочных" растет недовольство тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне. Винисиус, кстати, тоже. И получается, что два игрока на поле не участвуют в оборонительных действиях. Это уже проблема для команды, у которой и так не все хорошо с линией защиты.

Сегодня нет предпосылок, что "Реал" может избавиться от Мбаппе. В конце концов, француз пришел в королевский клуб топ-футболистом. А значит должен уметь подстраиваться под любую схему и делать свою работу на все сто процентов. А вот у Винисиуса есть все шансы отправиться в Саудовскую Аравию.

Завтра выглядит неопределенно

Подводя итоги, отмечаем - время идет, команда все никак не может поднять голову. Проблемы растут во всех линиях - атаке, полузащите, обороне. А ведь футболисты у Анчелотти чуть ли не лучшие в мире. Выходит, Карло просто обязан найти решение, которое даст качество. Конечно, до зимней паузы, а может и до финального свистка сезона итальянец доработает. Но если "Реал" проиграет еще парочку матчей, Флорентино Перес поставит точку. И если такое произойдет, то списать неудачи нынешнего сезона королевского клуба можно будет на тренерские перестановки.