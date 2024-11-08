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Барселона намерена отпустить своего талантливого вингера в зимнее трансферное окно

Испания

Игрок может вернуться в родной клуб

Барселона намерена отпустить своего талантливого вингера в зимнее трансферное окно

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Известно, что "Барселона" намерена отпустить 21-летнего Ансу Фати в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что Ансу Фати стремится остаться в Испании. Не исключено, что главный тренер "Севильи" Хавьер Гарсия Пимьента может попросить клуб приложить все возможные усилия для подписания талантливого нападающего. Напомним, что Ансу Фати начинал свой футбольный путь в академии "Севильи". Если он захочет перейти в андалусийский клуб, то ему придется согласиться на ухудшенные финансовые условия в новом клубе.

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Спортивному директору "Севильи" Виктору Орте известно о требованиях главного тренера команды на зимнее трансферное окно. Ансу Фати является частью их планов.

Добавим, что в этом сезоне Ансу Фати выходил на поле в шести матчах за "Барселону" во всех турнирах, однако голевыми действиями испанцу отличиться еще не удалось. Прошлый сезон 21-летний вингер провел в "Брайтоне" на правах аренды.

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Барселона Севилья Ансу Фати
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Опубликовал: Андрей Журба
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