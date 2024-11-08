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Примера. Райо Вальекано — Лас-Пальмас 1:3. Канарцы впервые вне зоны вылета
Счет не по игре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Райо Вальекано" доминировал на своем поле с "Лас-Пальмасом", но разгромно проиграл. Бывает и такое.
Островитяне открыли счет благодаря угловому — Фабио Силва переиграл в борьбе Гумбау.
"Молнии" в ответ поджали, Лежен в перекладину попал, имел свои моменты Рациу, Валентин, Гумбау. "Лас-Пальмас" примерно минут 50 просидел в безвылазной обороне, контригры почти не наблюдалось.
???? ¡Por mmmmuy poco no llegó el gol de Gumbau!#LALIGAHighlights #RayoLasPalmas pic.twitter.com/KsoT97VhNe— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 8, 2024
И что было потом?
Еще один угловой, и ветеран Аридане просто набежал и срезал мяч в свои ворота.
Это было так тупо, что его вскоре заменили, но поздно. "Лас-Пальмас" поймал кураж и ярко забил третий — Кириан шведой отдал на ход, а Ману Фустер тоже шведой пробил под штангу. Вау!
Эта победа стала для канарцев 3-й в 4 последних турах — и это после полугода без побед вообще. В таблице команда поднялась на 15-е место с 12 очками. У "Райо" - 16 баллов и 9-я строчка.
13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Лас-Пальмас" - 1:3
Голы: Маккенна, 90+3 (автогол) - Фабио Силва, 6, Аридане, 62 (автогол), Фустер, 66
"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Аридане (Эмбарба, 71), Лежен, Чаваррия (Педро Диас, 77) — де Фрутос, Валентин, Гумбау (Трехо, 71), Альваро Гарсия — Паласон (Хамес Родригес, 77), Камельо (Гвардиола, 71)
"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада, Алекс Суарес, Маккенна, Алекс Муньос — Хави Муньос, Кириан Родригес (Марк Кардона, 90+1), Эссугу (Бенито Рамирес, 79) — Сандро (Фустер, 64), Фабио Силва (Мата, 79), Молейро (Кампанья, 64)
Предупреждения: Гумбау, 34 — Маккенна, 10, Алекс Муньос, 45+2, Эссугу, 49
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