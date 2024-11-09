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Анчелотти: У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц

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Прогнозирует победы в сезоне 2024/25

Анчелотти: У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реал Мадрид" Карло Анчелотти поделился своим мнением о том, сможет ли "Реал" выиграть трофеи этого сезона.

"Думаю, несмотря на все имеющиеся проблемы, мы все еще можем провести успешный сезон и сразиться за все трофеи. У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц. Мы будем бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов".

Также итальянский специалист заявил, что хотел бы снова выиграть Лигу чемпионов.

"Каждый тренер хочет добиться вершины, вот почему, прежде чем закончить карьеру, я хотел бы выиграть еще одну Лигу чемпионов".

Напомним, мадридский "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и 18-е место в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.11.2024 в 09:00
І тут папу Карлу понесло Авжеж всі тренери топкоманд марять... тобто намагаються щось виграти Утім Анчелоті перш за все потрібно з гравцями розібратися... Бо вже пишуть, що декілька зірок КК бажають його відставки PS Хтось гуляє на всі СТО
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
09.11.2024 в 09:00
І тут папу Карлу понесло Авжеж всі тренери топкоманд марять... тобто намагаються щось виграти Утім Анчелоті перш за все потрібно з гравцями розібратися... Бо вже пишуть, що декілька зірок КК бажають його відставки PS Хтось гуляє на всі СТО
Ответить
0
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