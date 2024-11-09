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Анчелотти: У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц
Прогнозирует победы в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Мадрид" Карло Анчелотти поделился своим мнением о том, сможет ли "Реал" выиграть трофеи этого сезона.
"Думаю, несмотря на все имеющиеся проблемы, мы все еще можем провести успешный сезон и сразиться за все трофеи. У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц. Мы будем бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов".
Также итальянский специалист заявил, что хотел бы снова выиграть Лигу чемпионов.
"Каждый тренер хочет добиться вершины, вот почему, прежде чем закончить карьеру, я хотел бы выиграть еще одну Лигу чемпионов".
Напомним, мадридский "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и 18-е место в Лиге чемпионов.
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