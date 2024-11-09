Анчелотти: У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц

Главный тренер "Реал Мадрид" Карло Анчелотти поделился своим мнением о том, сможет ли "Реал" выиграть трофеи этого сезона.

"Думаю, несмотря на все имеющиеся проблемы, мы все еще можем провести успешный сезон и сразиться за все трофеи. У нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира, который стартует за месяц. Мы будем бороться за титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов".

Также итальянский специалист заявил, что хотел бы снова выиграть Лигу чемпионов.

"Каждый тренер хочет добиться вершины, вот почему, прежде чем закончить карьеру, я хотел бы выиграть еще одну Лигу чемпионов".