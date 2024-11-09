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Известен бонус, благодаря которому соглашение Барси и Nike может быть подписано

Испания
Обновлено

Подписной бонус – 158 млн

Известен бонус, благодаря которому соглашение Барси и Nike может быть подписано

Mundo Deportivo

Новина українською

Барселона и Nike подпишут новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" с Nike продлят контракт на 10 лет. Новый контракт включает в себя бонус в размере 158 миллионов евро.

Также новый контракт принесет "Барселоне" более 1,7 млрд евро за весь срок действия соглашения, а в среднем клуб будет получать 127 млн ​​евро за каждый сезон.

Добавим, что "Барса" сотрудничает с Nike с 1998 года.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 12:29
Снова начнётся дизайнерское безумие? Футболки в шашечки, в полосочки, в крестики, в ромбики, в горошек... розовые, голубые, оранжевые, салатные... с городскими картами, паяльными схемами, с вензелями, с разводами, под хохлому...
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 12:29
Снова начнётся дизайнерское безумие? Футболки в шашечки, в полосочки, в крестики, в ромбики, в горошек... розовые, голубые, оранжевые, салатные... с городскими картами, паяльными схемами, с вензелями, с разводами, под хохлому...
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