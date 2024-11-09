Испания
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Известен бонус, благодаря которому соглашение Барси и Nike может быть подписано
Подписной бонус – 158 млн
Mundo Deportivo
Барселона и Nike подпишут новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, "Барселона" с Nike продлят контракт на 10 лет. Новый контракт включает в себя бонус в размере 158 миллионов евро.
Также новый контракт принесет "Барселоне" более 1,7 млрд евро за весь срок действия соглашения, а в среднем клуб будет получать 127 млн евро за каждый сезон.
Добавим, что "Барса" сотрудничает с Nike с 1998 года.
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 12:29
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