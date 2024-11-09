Известен бонус, благодаря которому соглашение Барси и Nike может быть подписано

Барселона и Nike подпишут новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" с Nike продлят контракт на 10 лет. Новый контракт включает в себя бонус в размере 158 миллионов евро.

Также новый контракт принесет "Барселоне" более 1,7 млрд евро за весь срок действия соглашения, а в среднем клуб будет получать 127 млн ​​евро за каждый сезон.

Добавим, что "Барса" сотрудничает с Nike с 1998 года.