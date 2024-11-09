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Впервые в истории. Барселона забила 55 голов в первых матчах сезона

Испания

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Впервые в истории. Барселона забила 55 голов в первых матчах сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанская "Барселона" в первых 16-ти матчах сезона забила 55 голов.

Футболисты клуба в данный момент забили 40 голов в Ла Лиге и 15 голов в Лиге Чемпионов.

По информации Opta, предыдущий рекорд испанского клуба составлял 54 гола за 16 матчей. Его установили в сезоне 1950/51.

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В том сезоне "Барселона" стала обладателем Кубка Испании и заняла 4-е место в Чемпионате Испании. "Каталонцы" за 30 туров забили 83 гола и набрали 35 очков.

В данный момент "Барселона" - лидер Ла Лиги с 33 очками за 12 матчей. В Лиге Чемпионов "Барселона" занимает 6 место с 9 очками в активе.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 12:42
3,43 гола за игру. Фантастык. Это даже неприлично, как-то.. это ж не хоккей.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
09.11.2024 в 12:42
3,43 гола за игру. Фантастык. Это даже неприлично, как-то.. это ж не хоккей.
Ответить
0
0

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