Реал Мадрид - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" после двух болезненных оплеух от "Барселоны" и "Милана" отчаянно нуждается в хороших новостях, и на этом фоне ему предстоит играть с "Осасуной". На бумаге "Сливочные", разумеется, намного сильнее. Но как будет на поле? Кажется, внутри команды Анчелотти не все хорошо, а вот памплонцы сейчас на отменном ходу.

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Чемпионат Испании, 13-й тур

9 ноября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Жирона" 15:00 "Леганес"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1