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Реал Мадрид - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" после двух болезненных оплеух от "Барселоны" и "Милана" отчаянно нуждается в хороших новостях, и на этом фоне ему предстоит играть с "Осасуной". На бумаге "Сливочные", разумеется, намного сильнее. Но как будет на поле? Кажется, внутри команды Анчелотти не все хорошо, а вот памплонцы сейчас на отменном ходу.
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Чемпионат Испании, 13-й тур
9 ноября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
"Жирона" 15:00 "Леганес"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Реал Мадрид - ОсасунаСмотреть трансляцию
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