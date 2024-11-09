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Ханси Флик хочет подписать звезду Баварии

Испания

Тренер знаком с футболистом

Ханси Флик хочет подписать звезду Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" Ханси Флик хочет подписать звезду "Баварии".

Bild Sport сообщает, что Альфонсо Дэвис заинтересовал главного тренера испанского гранда. Флик работал с Дэвисом в "Баварии" и хочет получить игрока свободным агентом.

По словам журналиста Кристиана Фалька, основной претендент на игрока - "Реал Мадрид". Также есть предложения от "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

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Контракт 24-летнего Альфонсо Дэвиса с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года. В случае непродления соглашения, игрок может с января вести переговоры с интересующимися клубами.

В этом сезоне Дэвис отыграл 14 игр за "Баварию", в которых отметился 3 голевыми передачами. TransferMarkt оценивает игрока в 50 млн евро.

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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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