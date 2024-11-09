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"Они делают то, что хотят". Родри раскритиковал делегацию Реал Мадрида

Испания

Лучшая команда года отсутствовала на ЗМ

"Они делают то, что хотят". Родри раскритиковал делегацию Реал Мадрида

ITV Football via X

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" и обладатель Золотого мяча 2024 года Родри прокомментировал поведение делегации "Реала" на церемонии "Золотого мяча".

"Что вы хотите от меня услышать? Что я предпочел бы, чтобы они все были там? Конечно, предпочел бы. Не хватало второго, третьего, четвертого лучших игроков и так далее. Мы хотим, чтобы все лучшие футболисты планеты присутствовали в такой вечер.

Лучшая команда года не присутствовала на церемонии, хотя они получили награды лучшему тренеру и лучшему бомбардиру.

Я должен уважать решение каждого. Хотя я бы не поступил так же. Но они делают то, что хотят", — сказал Родри.

Напомним, что Родри стал обладателем Золотого мяча, опередив Винисиуса в голосовании на 41 балл.

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Золотой мяч Реал (Мадрид) Родри
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 13:41
ЗМ по праву получил скромный талантливый трудяга, а не пиз@ливый наглый понтовик. Браво Родриго! Ну, а пыхатые пусть идут нах..
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
09.11.2024 в 13:41
ЗМ по праву получил скромный талантливый трудяга, а не пиз@ливый наглый понтовик. Браво Родриго! Ну, а пыхатые пусть идут нах..
Ответить
1
0

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