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Анчелотти объявил стартовый состав на Реал. Известно, выйдет ли украинец в старте
Матч начнётся в 15:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" примет "Осасуну" в 13-м туре Ла Лиги.
Украинский вратарь Ла Лиги Андрей Лунин попал в стартовый состав
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) November 9, 2024
???? @Osasuna#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/iQZcx2hVws
В этом сезоне украинский вратарь сыграл в 4 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей и отстоял один матч "всухую".
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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