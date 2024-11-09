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Анчелотти объявил стартовый состав на Реал. Известно, выйдет ли украинец в старте

Испания
Обновлено

Матч начнётся в 15:00

Анчелотти объявил стартовый состав на Реал. Известно, выйдет ли украинец в старте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" примет "Осасуну" в 13-м туре Ла Лиги.

Украинский вратарь Ла Лиги Андрей Лунин попал в стартовый состав

В этом сезоне украинский вратарь сыграл в 4 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей и отстоял один матч "всухую".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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