Хулиан Альварес: Чувствую себя лучше в команде, и это отражается в играх

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес был признан лучшим игроком клуба в октябре.

24-летний аргентинец поделился эмоциями относительно новости о том, что стал лучшим игроком месяца, а также рассказал о своей адаптации в Мадриде.

"Спасибо всем людям, которые проголосовали за меня, чтобы я получил эту награду. Я очень счастлив, это означает, что у меня все хорошо в клубе, что я постепенно чувствую себя лучше в команде, и это отражается в играх, поэтому я благодарен каждому.

С каждым днем я чувствую себя все лучше и ближе к тому, чтобы найти свою лучшую форму и помочь команде. Поэтому могу сказать, что сейчас чувствую себя очень хорошо, всегда стремлюсь совершенствоваться, веря, что с каждым днем будет лучше.

Разговаривая с некоторыми товарищами по команде, которые играли против "Мальорки" на выезде, они рассказали, что это была нелегкая игра, поэтому я должен подготовиться как можно лучше. Мы хотим получить три очка, поэтому будем старательно играть и стараться победить."