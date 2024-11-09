Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хулиан Альварес: Чувствую себя лучше в команде, и это отражается в играх
Перешел из Сити этим летом в Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес был признан лучшим игроком клуба в октябре.
24-летний аргентинец поделился эмоциями относительно новости о том, что стал лучшим игроком месяца, а также рассказал о своей адаптации в Мадриде.
"Спасибо всем людям, которые проголосовали за меня, чтобы я получил эту награду. Я очень счастлив, это означает, что у меня все хорошо в клубе, что я постепенно чувствую себя лучше в команде, и это отражается в играх, поэтому я благодарен каждому.
С каждым днем я чувствую себя все лучше и ближе к тому, чтобы найти свою лучшую форму и помочь команде. Поэтому могу сказать, что сейчас чувствую себя очень хорошо, всегда стремлюсь совершенствоваться, веря, что с каждым днем будет лучше.
Разговаривая с некоторыми товарищами по команде, которые играли против "Мальорки" на выезде, они рассказали, что это была нелегкая игра, поэтому я должен подготовиться как можно лучше. Мы хотим получить три очка, поэтому будем старательно играть и стараться победить."
Напомним, в этом сезоне форвард сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Буковина не сможет принять матч 1/4 финала Кубка Украины: клуб обратился в УАФ
- Карло Анчелотти в шаге от отставки. Неужели у Реала все так плохо
- Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария
- Барселона рассматривает возможность подписания звезды Ливерпуля в качестве свободного агента
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО