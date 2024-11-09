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Тренер сборной Испании: Барселона выполняет фантастическую работу
Похвалил Барселону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции перед матчами сборной Испании упомянул работу с молодежью, которую проводит "Барса".
"Мы не обращаем внимания на клубную принадлежность футболистов. Мы ценим их уровень. "Барселона" выполняет фантастическую работу - то, как они предоставляют возможности игрокам. Команда, в которой есть молодые таланты, не проигрывает. Это хорошо для испанского футбола.
Это все благодаря доверию и решимости. Есть очень хорошие футболисты, которым нужен шанс, чтобы проявить себя. Если бы "Барселона" не предоставила возможность Марку Касадо, мы, вероятно, не увидели бы, на что он способен. Ему еще есть куда совершенствоваться", - сказал 63-летний специалист.
Напомним, в сборную Испании на матчи Лиги наций вызваны четыре футболиста из каталонского клуба, а именно: Ламин Ямал, Дани Ольмо, Марк Касадо и Педри.
Испания встретится с Данией 15 ноября, а затем сыграет со сборной Швейцарии 18 ноября.
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