Тренер сборной Испании: Барселона выполняет фантастическую работу

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции перед матчами сборной Испании упомянул работу с молодежью, которую проводит "Барса".

"Мы не обращаем внимания на клубную принадлежность футболистов. Мы ценим их уровень. "Барселона" выполняет фантастическую работу - то, как они предоставляют возможности игрокам. Команда, в которой есть молодые таланты, не проигрывает. Это хорошо для испанского футбола.

Это все благодаря доверию и решимости. Есть очень хорошие футболисты, которым нужен шанс, чтобы проявить себя. Если бы "Барселона" не предоставила возможность Марку Касадо, мы, вероятно, не увидели бы, на что он способен. Ему еще есть куда совершенствоваться", - сказал 63-летний специалист.