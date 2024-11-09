Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" приедет в гости к Хетафе после провального выезда в рамках ЛЧ к ПСВ — 0:4.

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Предполагалось, что на "Колизее" каталонцам поможет Виктор Цыганков, но его восстановление затянулось и он не сыграет даже за сборную Украины в ноябре. И это на додачу к еще десятку травмированных у "Жироны".

Мичелу сложно — играть некем, а результат добывать надо. При этом его соперник, "Хетафе", еще ни разу не проиграл дома в этом сезоне. Синие не очень мастеровиты, но бьются за каждый мяч, как львы.

Только не уступив в интенсивности и напоре "Жирона" может тут выстоять. Но хватит ли у нее сил после ЛЧ?

Ответы мы узнаем в воскресенье , 10 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало встречи — в 19:30 по Киеву.

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