Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Снова без Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Жирона" приедет в гости к Хетафе после провального выезда в рамках ЛЧ к ПСВ — 0:4.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Предполагалось, что на "Колизее" каталонцам поможет Виктор Цыганков, но его восстановление затянулось и он не сыграет даже за сборную Украины в ноябре. И это на додачу к еще десятку травмированных у "Жироны".
Мичелу сложно — играть некем, а результат добывать надо. При этом его соперник, "Хетафе", еще ни разу не проиграл дома в этом сезоне. Синие не очень мастеровиты, но бьются за каждый мяч, как львы.
Только не уступив в интенсивности и напоре "Жирона" может тут выстоять. Но хватит ли у нее сил после ЛЧ?
Ответы мы узнаем в воскресенье, 10 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Буковина не сможет принять матч 1/4 финала Кубка Украины: клуб обратился в УАФ
- Довбик может работать под руководством опытного тренера. Рома нашла нового кандидата
- Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария
- Жирона отметилась уникальным антидостижением в истории Лиги чемпионов
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО