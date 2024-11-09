  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Снова без Цыганкова

Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" приедет в гости к Хетафе после провального выезда в рамках ЛЧ к ПСВ — 0:4.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Предполагалось, что на "Колизее" каталонцам поможет Виктор Цыганков, но его восстановление затянулось и он не сыграет даже за сборную Украины в ноябре. И это на додачу к еще десятку травмированных у "Жироны".

Мичелу сложно — играть некем, а результат добывать надо. При этом его соперник, "Хетафе", еще ни разу не проиграл дома в этом сезоне. Синие не очень мастеровиты, но бьются за каждый мяч, как львы.

Только не уступив в интенсивности и напоре "Жирона" может тут выстоять. Но хватит ли у нее сил после ЛЧ?

Favbet
2,44
3,10
3,25
Узнать больше

Ответы мы узнаем в воскресенье, 10 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 19:30 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Хетафе - Жирона
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024
yellow-arrow
Еще один шанс Лунина. Текстовая трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна
yellow-arrow
Тренер сборной Испании: Барселона выполняет фантастическую работу
Хетафе Жирона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости