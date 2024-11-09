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Реал в матче с Осасуной заменил двух ключевых игроков
Тяжёлая потеря
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в матче с "Осасуной" лишился двух важнейших игроков.
Родриго только восстановился от травмы, но получил рецидив. На 20-й минуте он был заменен на Диаса.
Спустя 10 минут травму колена получил Милитао. Его унесли на носилках. Вместо бразильца вышел 21-летний дебютант Рауль Асенсио.
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Родриго получил травму подколенного сухожилия в конце октября. В этом сезоне Родриго отыграл 14 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.
Милитао за "королевский клуб" сыграл 16 матчей, в которых отметился голом и передачей.
Сейчас "Реал" играет с "Осасуной" в Ла Лиге. Текстовую трансляцию матча
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