Примера. Реал Мадрид — Осасуна 4:0. Хет-трик Винисиуса, три травмы и ассист Лунина

"Реал" победил "Осасуну" в матче, где Памплона вообще не атаковала. Ноль ударов по воротам. Зачем приезжали?

Ясно, что "Сливочным" было комфортно играть с таким соперником, и результат они сделали еще до перерыва. Первый гол — это Винисиус раскачал защитника и пробил из-под него. Второй мяч — лонгбол на Беллингема, и так Джуд забил первый гол в сезоне, перебросив Эрреру.

Что любопытно — передачей англичанина наградил дебютант Мадрида Рауль Асенсио, вышедший после травмы Эдера Милитао; как показалось, очень серьезной. И это не все. Также выбыли сегодня у "Реала" Родриго и Васкес, и это уже похоже на эпидемию. Полсостава травмированных!

21 - Youngest Spanish defenders to provide an assist for Real Madrid in @LaLigaEN since 2013/14: 1. Miguel Gutiérrez (19 years, 290 days in 2021) 2. Dani Carvajal (21 years, 246 days in 2013) 3. Raúl Asencio (21 years, 270 days today). Appearance. pic.twitter.com/kzfnfnBL4q

Карло Анчелотти выглядел из-за этого встревоженным даже при 2:0; постоянно о чем-то спорил со своими ассистентами.

К счастью для него, "Осасуна" была настолько мертвой, что даже не пыталась использовать проблемы "Реала". Во втором тайме Винисиус забил еще дважды и закрыл матч.

Важный факт: второй гол бразилец провел после выноса от Андрея Лунина, который высмотрел Винисиуса и очень точно выбил мяч с рук. После такого украинца поздравляли даже больше, чем автора гола, и поделом.

1 - Andrii Lunin is the first Real Madrid goalkeeper to provide an assist in @LaLigaEN in the 21st century, and the second goalkeeper to provide an assist in the competition this season after Diego Conde (Villarreal) against Atlético de Madrid.



Resource. pic.twitter.com/9P52i61s1D