Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Реал Мадрид — Осасуна 4:0. Хет-трик Винисиуса, три травмы и ассист Лунина
Матч в одни ворота на "Бернабеу"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates
"Реал" победил "Осасуну" в матче, где Памплона вообще не атаковала. Ноль ударов по воротам. Зачем приезжали?
Ясно, что "Сливочным" было комфортно играть с таким соперником, и результат они сделали еще до перерыва. Первый гол — это Винисиус раскачал защитника и пробил из-под него. Второй мяч — лонгбол на Беллингема, и так Джуд забил первый гол в сезоне, перебросив Эрреру.
Что любопытно — передачей англичанина наградил дебютант Мадрида Рауль Асенсио, вышедший после травмы Эдера Милитао; как показалось, очень серьезной. И это не все. Также выбыли сегодня у "Реала" Родриго и Васкес, и это уже похоже на эпидемию. Полсостава травмированных!
21 - Youngest Spanish defenders to provide an assist for Real Madrid in @LaLigaEN since 2013/14:— OptaJose (@OptaJose) November 9, 2024
1. Miguel Gutiérrez (19 years, 290 days in 2021)
2. Dani Carvajal (21 years, 246 days in 2013)
3. Raúl Asencio (21 years, 270 days today).
Appearance. pic.twitter.com/kzfnfnBL4q
Карло Анчелотти выглядел из-за этого встревоженным даже при 2:0; постоянно о чем-то спорил со своими ассистентами.
К счастью для него, "Осасуна" была настолько мертвой, что даже не пыталась использовать проблемы "Реала". Во втором тайме Винисиус забил еще дважды и закрыл матч.
Важный факт: второй гол бразилец провел после выноса от Андрея Лунина, который высмотрел Винисиуса и очень точно выбил мяч с рук. После такого украинца поздравляли даже больше, чем автора гола, и поделом.
1 - Andrii Lunin is the first Real Madrid goalkeeper to provide an assist in @LaLigaEN in the 21st century, and the second goalkeeper to provide an assist in the competition this season after Diego Conde (Villarreal) against Atlético de Madrid.— OptaJose (@OptaJose) November 9, 2024
Resource. pic.twitter.com/9P52i61s1D
В таблице победа позволила "Реалу" набрать 27 очков, это 2-е место. У "Осасуны" - 21 балл и 5-я позиция.
13-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 4:0
Голы: Винисиус, 34, 61, 69, Беллингем, 42
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес (Модрич, 46), Милитао (Рауль, 30), Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюлер, 75) — Родриго (Браим Диас, 20), Мбаппе, Винисиус (Эндрик, 75)
"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола (Муньос, 82), Торро, Орос (Рубен Гарсия, 72) — Пенья (Рауль Гарсия, 59), Будимир (Мой Гомес, 71), Сарагоса (Арнаис, 82)
Предупреждения: Катена, 55, Торро, 88
Популярное сейчас
- Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
- Реал Мадрид - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Буковина не сможет принять матч 1/4 финала Кубка Украины: клуб обратился в УАФ
- Бывший нападающий Реала об игре Мбаппе в Мадриде: Проблема для меня в том, что Килиан не является центрфорвардом
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью