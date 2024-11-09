  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. По мотивам действий Лунина. Сколько вратарей Реала делали ассист в Ла Лиге в XXI веке?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

По мотивам действий Лунина. Сколько вратарей Реала делали ассист в Ла Лиге в XXI веке?

Испания
Обновлено

От Андрея этого ожидали меньше всего

По мотивам действий Лунина. Сколько вратарей Реала делали ассист в Ла Лиге в XXI веке?

Фото: Real Madrid / Автор - Mireia Jiménez

Новина українською

Украинский кипер в поединке против "Осасуны" отметился результативным пасом. С начала 2000-х ни один вратарь "сливочных" не отдавал голевой пас в рамках Примеры.

Читайте такжеПокинет Мадрид? Перес решил будущее Лунина и уже рассказал о планах украинцу

Следует добавить, что в текущем сезоне Лунин не стал первым ассистентом-голкипером. Представитель "Вильярреала" Диего Конде также помог отличиться своей команде в матче против "Атлетико".

Если вспоминать украинских вратарей-ассистентов в зарубежных клубах, то осенью 2022 года Максим Коваль во время выступлений в "Шерифе" сделал пас в Лиге Европы, когда тираспольский коллектив играл против "Омонии".

По теме
yellow-arrow
Основной защитник Реала вылетел на сезон
yellow-arrow
"Важно знать, как побеждать, но также, как проигрывать": Родри - о Золотом мяче
yellow-arrow
С голевым пасом Лунина. Реал Мадрид — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Jose
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости