По мотивам действий Лунина. Сколько вратарей Реала делали ассист в Ла Лиге в XXI веке?

Украинский кипер в поединке против "Осасуны" отметился результативным пасом. С начала 2000-х ни один вратарь "сливочных" не отдавал голевой пас в рамках Примеры.

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Следует добавить, что в текущем сезоне Лунин не стал первым ассистентом-голкипером. Представитель "Вильярреала" Диего Конде также помог отличиться своей команде в матче против "Атлетико".

Если вспоминать украинских вратарей-ассистентов в зарубежных клубах, то осенью 2022 года Максим Коваль во время выступлений в "Шерифе" сделал пас в Лиге Европы, когда тираспольский коллектив играл против "Омонии".