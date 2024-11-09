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По мотивам действий Лунина. Сколько вратарей Реала делали ассист в Ла Лиге в XXI веке?
От Андрея этого ожидали меньше всего
Фото: Real Madrid / Автор - Mireia Jiménez
Украинский кипер в поединке против "Осасуны" отметился результативным пасом. С начала 2000-х ни один вратарь "сливочных" не отдавал голевой пас в рамках Примеры.
Следует добавить, что в текущем сезоне Лунин не стал первым ассистентом-голкипером. Представитель "Вильярреала" Диего Конде также помог отличиться своей команде в матче против "Атлетико".
Если вспоминать украинских вратарей-ассистентов в зарубежных клубах, то осенью 2022 года Максим Коваль во время выступлений в "Шерифе" сделал пас в Лиге Европы, когда тираспольский коллектив играл против "Омонии".
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