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Основной центрбек Реала вылетел на девять месяцев

Испания
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Ужасный матч

Основной центрбек Реала вылетел на девять месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Реала" Эдер Милитао в матче против "Осасуны" порвал кресты.

"После тестов, проведенных сегодня Эдером Милитао медицинскими службами "Реала", у него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков на правой ноге. Милитао будет прооперирован в ближайшие дни", – информирует официальный "Реала".

Ожидается, что Милитао пропустит девять месяцев.

Ранее из-за травм "Реал" остался без центрбека Давида Алабы и опорника Орельена Чуамени, который может сыграть в защите.

Руководство "Реала" приняло решение приобрести зимой центрального защитника.

Для Милитао это уже вторая травма передней крестообразной связки за последние два сезона.

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Эдер Милитао
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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