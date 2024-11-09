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Основной центрбек Реала вылетел на девять месяцев
Ужасный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реала" Эдер Милитао в матче против "Осасуны" порвал кресты.
"После тестов, проведенных сегодня Эдером Милитао медицинскими службами "Реала", у него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков на правой ноге. Милитао будет прооперирован в ближайшие дни", – информирует официальный "Реала".
Ожидается, что Милитао пропустит девять месяцев.
Ранее из-за травм "Реал" остался без центрбека Давида Алабы и опорника Орельена Чуамени, который может сыграть в защите.
Руководство "Реала" приняло решение приобрести зимой центрального защитника.
Для Милитао это уже вторая травма передней крестообразной связки за последние два сезона.
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