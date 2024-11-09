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Реал Сосьедад — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Лидер чемпионата едет в гости к середняку

Реал Сосьедад — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Siu Wu/picture alliance

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в последнем матче перед паузой на сборные приедет на "Аноэту", где не проигрывает с 2016 года. Кажется, это правильное место, чтоб продлить победную серию.

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В 7 последних играх каталонцы непременно побеждали, забивая не менее трех голов за матч. Рафинья, Левандовский и Ямаль творят чудеса и уже забили 40 мячей в 12 турах. С такой результативностью 11 пропущенных даже не чувствуются.

Сумеет ли "Реал Сосьедад" что-то с этим поделать? Сложно будет. На неделе, пока "Барса" громила "Црвену Звезду", баски проиграли "Виктории Пльзень", показав футбол крайне низкого качества. Впридачу у них худшая домашняя статистика во всей Испании — 4 очка в 6 матчах на "Аноэте".

Только выступив на уровне прошлых сезонов Кубо, Оярсабаль, Субименди и компания могут бросить вызов "Барсе" Флика, это точно.

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Удастся ли баскам напомнить хотя бы на один вечер себя прежних — увидим в воскресенье, 10 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Где смотреть футбол
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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2024 в 19:56
Я когда-то говорил, как хитро пересята разбрасывают календарь матчей. Регион северной Испании (Овьедо, Виго, Сан Себастьян, Бильбао, Сантандер) очень капризный насчёт погоды. В августе-сентябре стоит прекрасная бархатная, прохладная осень. В это время очень комфортно там играть в футбол. Если, к тому же, матчи вечерние. Именно так и помещают махинаторы, составляющие календарь сезона, Реал в эти комфортные условия. А в Памплоне, при плюс 36 с, очень сухим воздухом, пусть бегает Барселона.... по их календарю... Сейчас, в наши дни, в северном регионе Испании начинаются дожди... Завтра, в Сан Себастьяне, дождь. В принципе, для игроков ФКБ не проблема играть в любую погоду, но уж очень часто именно такая тенденция с календарем просматривается. Ну и не будем забывать, матч судит арбитр, который в этом чемпионате помог Барселоне добыть единственное поражение. Более подробно про этого негодяя я сказал в анонсе матча Реал-Осасуна.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2024 в 19:56
Я когда-то говорил, как хитро пересята разбрасывают календарь матчей. Регион северной Испании (Овьедо, Виго, Сан Себастьян, Бильбао, Сантандер) очень капризный насчёт погоды. В августе-сентябре стоит прекрасная бархатная, прохладная осень. В это время очень комфортно там играть в футбол. Если, к тому же, матчи вечерние. Именно так и помещают махинаторы, составляющие календарь сезона, Реал в эти комфортные условия. А в Памплоне, при плюс 36 с, очень сухим воздухом, пусть бегает Барселона.... по их календарю... Сейчас, в наши дни, в северном регионе Испании начинаются дожди... Завтра, в Сан Себастьяне, дождь. В принципе, для игроков ФКБ не проблема играть в любую погоду, но уж очень часто именно такая тенденция с календарем просматривается. Ну и не будем забывать, матч судит арбитр, который в этом чемпионате помог Барселоне добыть единственное поражение. Более подробно про этого негодяя я сказал в анонсе матча Реал-Осасуна.
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