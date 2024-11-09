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Реал Сосьедад — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Лидер чемпионата едет в гости к середняку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Siu Wu/picture alliance
"Барселона" в последнем матче перед паузой на сборные приедет на "Аноэту", где не проигрывает с 2016 года. Кажется, это правильное место, чтоб продлить победную серию.
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В 7 последних играх каталонцы непременно побеждали, забивая не менее трех голов за матч. Рафинья, Левандовский и Ямаль творят чудеса и уже забили 40 мячей в 12 турах. С такой результативностью 11 пропущенных даже не чувствуются.
Сумеет ли "Реал Сосьедад" что-то с этим поделать? Сложно будет. На неделе, пока "Барса" громила "Црвену Звезду", баски проиграли "Виктории Пльзень", показав футбол крайне низкого качества. Впридачу у них худшая домашняя статистика во всей Испании — 4 очка в 6 матчах на "Аноэте".
Только выступив на уровне прошлых сезонов Кубо, Оярсабаль, Субименди и компания могут бросить вызов "Барсе" Флика, это точно.
Удастся ли баскам напомнить хотя бы на один вечер себя прежних — увидим в воскресенье, 10 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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