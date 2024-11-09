Реал Сосьедад — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" в последнем матче перед паузой на сборные приедет на "Аноэту", где не проигрывает с 2016 года. Кажется, это правильное место, чтоб продлить победную серию.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В 7 последних играх каталонцы непременно побеждали, забивая не менее трех голов за матч. Рафинья, Левандовский и Ямаль творят чудеса и уже забили 40 мячей в 12 турах. С такой результативностью 11 пропущенных даже не чувствуются.

Сумеет ли "Реал Сосьедад" что-то с этим поделать? Сложно будет. На неделе, пока "Барса" громила "Црвену Звезду", баски проиграли "Виктории Пльзень", показав футбол крайне низкого качества. Впридачу у них худшая домашняя статистика во всей Испании — 4 очка в 6 матчах на "Аноэте".

Только выступив на уровне прошлых сезонов Кубо, Оярсабаль, Субименди и компания могут бросить вызов "Барсе" Флика, это точно.

Удастся ли баскам напомнить хотя бы на один вечер себя прежних — увидим в воскресенье , 10 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Сосьєдад - Барселона Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>