Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Охотники из Каталонии. Известно, сколько раз соперники Барселоны попадали в офсайд в этом сезоне
Ловушка для атаки любой команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонский гранд одержал 14 побед в 16 матчах во всех турнирах под руководством Ханс-Дитера Флика. В пяти случаях "сине-гранатовые" совсем не пропускали, а еще в восьми поединках вице-чемпион Испании лишь однажды доставал мяч из своих ворот.
Одна из причин надежной обороны – это офсайдные ловушки от немецкого специалиста. Оппоненты "Барселоны" 108 раз попадали в положение вне игры с начала сезона (в среднем – почти 7 офсайдов за матч).
Например, футболисты "Реала" в 12 эпизодах находились вне игры в очной встрече, игроки "Алавеса" – 11, "Црвены Звезды" – 9.
Популярное сейчас
- 0 сейвов, но 1 ассист. Известны оценки Лунина за матч против Осасуны
- Невероятно. Лунин отметился результативным действием в матче Ла Лиги. Видео
- Президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ
- Бывший нападающий Реала об игре Мбаппе в Мадриде: Проблема для меня в том, что Килиан не является центрфорвардом
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Комментарии 1