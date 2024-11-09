Охотники из Каталонии. Известно, сколько раз соперники Барселоны попадали в офсайд в этом сезоне

Каталонский гранд одержал 14 побед в 16 матчах во всех турнирах под руководством Ханс-Дитера Флика. В пяти случаях "сине-гранатовые" совсем не пропускали, а еще в восьми поединках вице-чемпион Испании лишь однажды доставал мяч из своих ворот.

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Одна из причин надежной обороны – это офсайдные ловушки от немецкого специалиста. Оппоненты "Барселоны" 108 раз попадали в положение вне игры с начала сезона (в среднем – почти 7 офсайдов за матч).

Например, футболисты "Реала" в 12 эпизодах находились вне игры в очной встрече, игроки "Алавеса" – 11, "Црвены Звезды" – 9.