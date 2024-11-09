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Три футболиста Реала попали в лазарет после матча с Осасуной
Неутешительные новости после медицинского обследования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У Эдера Милитао диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков на правой ноге. В ближайшее время его прооперируют. Но это не единственная потеря "сливочных" после субботнего поединка в Ла Лиге.
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Родриго смог отыграть всего 20 минут, Лукас Васкес вышел в стартовом составе, но после перерыва уже не появился на поле. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, оба футболиста возобновятся до конца ноября или начала декабря.
Добавим, что из-за травм встречу против "Осасуны" пропустили 4 игрока "королевского клуба".
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