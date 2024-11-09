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Три футболиста Реала попали в лазарет после матча с Осасуной

Испания
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Неутешительные новости после медицинского обследования

Три футболиста Реала попали в лазарет после матча с Осасуной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У Эдера Милитао диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков на правой ноге. В ближайшее время его прооперируют. Но это не единственная потеря "сливочных" после субботнего поединка в Ла Лиге.

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Родриго смог отыграть всего 20 минут, Лукас Васкес вышел в стартовом составе, но после перерыва уже не появился на поле. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, оба футболиста возобновятся до конца ноября или начала декабря.

Добавим, что из-за травм встречу против "Осасуны" пропустили 4 игрока "королевского клуба".

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Родриго Реал (Мадрид) Лукас Васкес Эдер Милитао
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1 голосов
Источник:
Official Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 21:54
Когда кресты это всегда трагично. Держись Эдер!
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 21:54
Когда кресты это всегда трагично. Держись Эдер!
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0
1
Лекарь (село Дарниця)
09.11.2024 в 22:04
От тільки не треба свої барсуковські "співчуття" тут викладати. Без ваших "співчуттів" обійдемось
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