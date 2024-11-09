Три футболиста Реала попали в лазарет после матча с Осасуной

У Эдера Милитао диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков на правой ноге. В ближайшее время его прооперируют. Но это не единственная потеря "сливочных" после субботнего поединка в Ла Лиге.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Родриго смог отыграть всего 20 минут, Лукас Васкес вышел в стартовом составе, но после перерыва уже не появился на поле. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, оба футболиста возобновятся до конца ноября или начала декабря.

Добавим, что из-за травм встречу против "Осасуны" пропустили 4 игрока "королевского клуба".