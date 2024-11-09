Примера. Вильярреал поднимается в ТОП-3, Севилья топит сама себя

"Вильярреал" поднялся на третье место в таблице благодаря очень уверенной победе.

"Алавес" мы в атаке сегодня не увидели вообще. Вроде, и пытались, но без остроты, моментов.

А вот "Желтая субмарина", игравшая после двухнедельной паузы из-за наводнения в регионе Валенсия, выглядела и свежо, и интересно.

Ильяс Ахомаш забил первый гол после эффектного разворота с ударом. Дани Парехо удвоил его с пенальти. Санти Комесанья довел счет до разгромного, в одно касание пробив после паса с фланга на 11 метров. И это только то, что забили — так-то моментов хватало на 5-6 мячей.

Emotivo homenaje en memoria de las víctimas y afectados por la DANA.



Força, València. #JuntsEndavant ????????❤️ pic.twitter.com/aOxRlluVIy — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 9, 2024

Из минусов — две травмы. Фемению и Ахомаша пришлось менять, причем у Ильяса голеностоп вывернулся жутковато.

В таблице у "Подводников" после сегодняшнего 24 очка, они на балл опережают "Атлетико" и на три отстают от "Реала". У "Алавеса" - 13 очков и 14-я позиция.

13-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Алавес" - 3:0

Голы: Ахомаш, 38, Парехо, 81 (с пенальти), Комесанья, 90

"Вильярреал": Конде — Фемения (Наварро, 24), Альбиоль, Логан Кошта, Кардона — Ахомаш (Пино, 46), Гейе (Комесанья, 73), Парехо, Баэна — Айосе Перес (Бернат, 85), Пепе (Барри, 73)

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Пика, Ману Санчес — Гуриди (Стоичков, 68), Гевара (Жордан, 68), Бланко — Висенте (Конечни, 77), Кике (Тони Мартинес, 76), Реббаш (Мартин, 52)

Предупреждения: Кардона, 45+2 — Гевара, 62, Мартин, 74, Теналья, 83

Победа "Леганеса" благодаря ошибке "Севильи", когда голов уже и не ждали.

В этом матче в целом было немного футбола — только борьба да стыки. "Нервион" лучше стартовал, и Агуме не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть подачу. "Леганес" ответил ближе к перерыву ударами де ла Фуэнте и штрафным Мунира.

Во втором тайме и без того не самый искрометный футбол потерял последнюю остроту, когда Лукебакьо устал идти один в один.

И что вы думаете?

Когда все согласились на 0:0, Агуме промахнулся по мячу, выполняя пас на вратаря, и этим привез себе красную, а команде пенальти. Мигель де ла Фуэнте его реализовал уверенно — это его фишка; он забил 9 из 9 последних 11-метровых.

В таблице победа подняла "Леганес" на 14-е место с 14 очками. У "Севильи" - 15 баллов, 13-я позиция и полное непомание, куда движутся клуб и команда.

13-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Севилья" - 1:0

Гол: де ла Фуэнте, 82 (с пенальти)

"Леганес": Дмитрович — Альти, Серхио Гонсалес, Настасич, Франкеса (Хави Эрнандес, 67) — Тапиа (Чико, 76), Сиссе (Роберто Лопес, 89) — Крус (Оскар, 76), Брашанац, Мунир — де ла Фуэнте

"Севилья": Альваро — Кармона (Хуанлу, 88), Гудель, Салас, Педроса — Агуме, Локонга, Соу (Пеке, 88) — Лукебакьо, Ромеро, Иэначо (Навас, 73)

Предупреждения: Серхио Гонсалес, 41, Сиссе, 69 — Гудель, 87

Удаление: Агуме, 80