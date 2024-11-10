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Джуд Беллингем - об авторе хет-трика в ворота Осасуны: Безудержен

Испания

Назвал лидером Реала

Джуд Беллингем - об авторе хет-трика в ворота Осасуны: Безудержен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера мадридский "Реал" победил "Осасуну" со счетом 4:0. Голы забивали Винисиус и Беллингем.

Полузащитник "Реал Мадрида" Джуд Беллингем поделился своими мыслями по поводу игры Винисиуса Жуниора против "Осасуны":

"Последние недели были тяжелыми для всех, и для Винисиуса тоже. Я хорошо лажу с ним и на поле, и за его пределами. Я горжусь им, его поведением на поле, он наш лидер, мы черпаем вдохновение из его действий. Когда он играет так, как сегодня, он безудержен".

Напомним, что вчера Беллингем забил свой первый гол в сезоне.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
10.11.2024 в 09:08
Ну да, с такими вялыми отсасунами он безудержен (держать некому), а вот с Барсой и Миланом, шо-то были задержки и запоры...
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
10.11.2024 в 09:08
Ну да, с такими вялыми отсасунами он безудержен (держать некому), а вот с Барсой и Миланом, шо-то были задержки и запоры...
Ответить
0
0

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