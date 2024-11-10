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Джуд Беллингем - об авторе хет-трика в ворота Осасуны: Безудержен
Назвал лидером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера мадридский "Реал" победил "Осасуну" со счетом 4:0. Голы забивали Винисиус и Беллингем.
Полузащитник "Реал Мадрида" Джуд Беллингем поделился своими мыслями по поводу игры Винисиуса Жуниора против "Осасуны":
"Последние недели были тяжелыми для всех, и для Винисиуса тоже. Я хорошо лажу с ним и на поле, и за его пределами. Я горжусь им, его поведением на поле, он наш лидер, мы черпаем вдохновение из его действий. Когда он играет так, как сегодня, он безудержен".
Напомним, что вчера Беллингем забил свой первый гол в сезоне.
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