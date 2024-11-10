Джуд Беллингем - об авторе хет-трика в ворота Осасуны: Безудержен

Вчера мадридский "Реал" победил "Осасуну" со счетом 4:0. Голы забивали Винисиус и Беллингем.

Полузащитник "Реал Мадрида" Джуд Беллингем поделился своими мыслями по поводу игры Винисиуса Жуниора против "Осасуны":

"Последние недели были тяжелыми для всех, и для Винисиуса тоже. Я хорошо лажу с ним и на поле, и за его пределами. Я горжусь им, его поведением на поле, он наш лидер, мы черпаем вдохновение из его действий. Когда он играет так, как сегодня, он безудержен".