Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Уверенный лидер турнирной таблицы чемпионата в Испании едет в гости к середняку ​​чемпионата, который еще в последнее время имеет не очень удачные результаты. Кажется, что итог этого матча известен заранее, но не будем забегать вперед и дождемся самой игры, которая стартует совсем скоро.

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Примера. 13-й тур.

10 ноября. 22:00. Сан-Себастьян. "Аноэта"

Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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