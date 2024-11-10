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Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Неужели просто очередная жертва команды Флика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Уверенный лидер турнирной таблицы чемпионата в Испании едет в гости к середняку чемпионата, который еще в последнее время имеет не очень удачные результаты. Кажется, что итог этого матча известен заранее, но не будем забегать вперед и дождемся самой игры, которая стартует совсем скоро.
Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Примера. 13-й тур.
10 ноября. 22:00. Сан-Себастьян. "Аноэта"
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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