"Я уже знаю, как возвращаться". Милитао - о травме крестов

Вчера защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао во время игры против "Осасуны" получил травму - разрыв крестообразных связок.

В своем аккаунте в Instagram бразильский центральный защитник поделился постом о своем повреждении:

"Спасибо всем за ваши сообщения, любовь и поддержку! Это лишь очередное сражение, которое нужно выиграть, и я уже знаю, как возвращаться. Сдаваться — это не обо мне!"