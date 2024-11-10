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"Я уже знаю, как возвращаться". Милитао - о травме крестов
Высказался о своей травме
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао во время игры против "Осасуны" получил травму - разрыв крестообразных связок.
В своем аккаунте в Instagram бразильский центральный защитник поделился постом о своем повреждении:
"Спасибо всем за ваши сообщения, любовь и поддержку! Это лишь очередное сражение, которое нужно выиграть, и я уже знаю, как возвращаться. Сдаваться — это не обо мне!"
Эдер Милитао выбыл до конца сезона.
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Источник:instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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