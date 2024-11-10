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Возвращение Серхио Рамоса практически невозможно. Реал подобрал варианты для замены Милитао
Мадридцев постигла проблема в обороне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Во вчерашнем матче против "Осасуны" тяжелую травму колена получил защитник “Реала” Эдер Милитао. Он выбыл минимум к концу сезона. Поэтому мадридцы уже рассматривают варианты возможных переходов центрбеков, сообщает AS.
До открытия трансферного окна "сливочные" могут подписывать только свободных агентов. Пока без клуба находится бывший защитник "Реала" Серхио Рамос, но его возвращение определяют как "практически невозможное". У него испорчены отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Однако единодушия в этом вопросе нет.
Другие варианты, доступные на рынке, "Реал" не считает приемлемыми для себя. Поэтому до января мадридцы будут играть парой Рюдигер – Чуамэни в центре защиты. Кроме этого использовать 19-летнего Рамона Хакобо и 21-летнего Рауля Асенсио.
А вот во время трансферного окна уже есть опции. Главным вариантом считается защитник "Аль-Насра" Эмерик Лапорт. Его контракт рассчитан до 2026 года, а клуб готов отпустить француза только за серьезную компенсацию, хотя он и не удовлетворен своим текущим положением.
Кроме Лапорта “Реал” хотел бы пригласить центрбека Лейпцига Кастелло Люкебу. 21-летний француз оценивается в 40 миллионов евро. 30-летнего Лапорта – в 20 млн евро.
Ниже в иерархии планов есть представители клубов Южной Америки: Витор Реис из бразильского “Палмейраса” и Валентин Гомес из аргентинского “Велес Сарсфилд”.
Добавим, что кроме Милитао находится в лазарете также и Давид Алаба. Возможно быть и такое, что австриец вообще не вернется в большой футбол из-за тяжелых последствий травмы колена. Кроме них на долгий срок выбыл и Карвахаль.
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