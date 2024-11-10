Возвращение Серхио Рамоса практически невозможно. Реал подобрал варианты для замены Милитао

Во вчерашнем матче против "Осасуны" тяжелую травму колена получил защитник “Реала” Эдер Милитао. Он выбыл минимум к концу сезона. Поэтому мадридцы уже рассматривают варианты возможных переходов центрбеков, сообщает AS.

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До открытия трансферного окна "сливочные" могут подписывать только свободных агентов. Пока без клуба находится бывший защитник "Реала" Серхио Рамос, но его возвращение определяют как "практически невозможное". У него испорчены отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Однако единодушия в этом вопросе нет.

Другие варианты, доступные на рынке, "Реал" не считает приемлемыми для себя. Поэтому до января мадридцы будут играть парой Рюдигер – Чуамэни в центре защиты. Кроме этого использовать 19-летнего Рамона Хакобо и 21-летнего Рауля Асенсио.

А вот во время трансферного окна уже есть опции. Главным вариантом считается защитник "Аль-Насра" Эмерик Лапорт. Его контракт рассчитан до 2026 года, а клуб готов отпустить француза только за серьезную компенсацию, хотя он и не удовлетворен своим текущим положением.

Кроме Лапорта “Реал” хотел бы пригласить центрбека Лейпцига Кастелло Люкебу. 21-летний француз оценивается в 40 миллионов евро. 30-летнего Лапорта – в 20 млн евро.

Ниже в иерархии планов есть представители клубов Южной Америки: Витор Реис из бразильского “Палмейраса” и Валентин Гомес из аргентинского “Велес Сарсфилд”.

Добавим, что кроме Милитао находится в лазарете также и Давид Алаба. Возможно быть и такое, что австриец вообще не вернется в большой футбол из-за тяжелых последствий травмы колена. Кроме них на долгий срок выбыл и Карвахаль.