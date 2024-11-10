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Спустя 179 дней. Беллингем забил первый гол в сезоне
Длинной оказалась серия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем в матче с "Осасуной" забил первый гол в сезоне.
Этот мяч прервал безголевую серию полузащитника, которая составляла 12 матчей или 179 дней. До вчерашнего гола последний раз футболист сборной Англии забивал "Алавесу" в Ла-Лиге 14 мая 2024 года.
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При этом, полузащитник отдавал голевые передачи за "Реал" в нынешнем сезоне. На счету полузащитника их четыре.
Джуд Беллингем провёл на поле 75 минут и отметился голом и ассистом за "Реал". "Королевский клуб" обыграл "Осасуну" со счётом 4:0. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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