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Модрич: Мбаппе покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире

Испания

Уверен, что в нем не нужно сомневаться

Модрич: Мбаппе покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал текущую игру Килиана Мбаппе.

“Не сомневайтесь в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень поможет в будущем.

Он покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире”, – сказал Модрич.

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Мбаппе не забивает в четырех матчах подряд. В общей сложности за последние семь поединков он отличился однажды.

В текущем сезоне Примеры на его счету семь результативных действий (6+1) в 11 турах, в Лиге чемпионов он оформил один гол и один ассист в четырех матчах.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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