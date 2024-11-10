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Модрич: Мбаппе покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире
Уверен, что в нем не нужно сомневаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал текущую игру Килиана Мбаппе.
“Не сомневайтесь в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень поможет в будущем.
Он покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире”, – сказал Модрич.
Мбаппе не забивает в четырех матчах подряд. В общей сложности за последние семь поединков он отличился однажды.
В текущем сезоне Примеры на его счету семь результативных действий (6+1) в 11 турах, в Лиге чемпионов он оформил один гол и один ассист в четырех матчах.
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