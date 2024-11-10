Карло Анчелотти: Требования календаря не позволяют игрокам отдыхать и сохранять свежесть

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о травмах ключевых игроков клуба.

Команда показала хорошую версию, с большим отношением и целеустремленностью. Проблема в трех травмах в первом тайме, которые мы сейчас оцениваем, - сказал Анчелотти.

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По словам тренера, из-за травм основных игроков приходится подключать игроков резерва и второй команды "Реала Кастилии".

Мы оцениваем таких правых защитников, как Фортеа, Лорен или Мелвин. Это игроки, которые еще не готовы, но которые могут быть частью команды, как это сделал сегодня Рауль Асенсио. Жаль, что такие центровые, как Якобо и Жоан Мартинес, получили травмы. Рауль очень хорошо проявил себя в "Кастилии" и теперь будет с нами, - сказал Анчелотти

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Итальянский тренер заявил о сложном графике футболистов.

Три травмы в первом тайме – довольно редкий случай. Требования календаря не позволяют игрокам отдыхать и сохранять свежесть. Риск травм выше. Это общая вещь, не только для нас, - сказал Анчелотти.

Напомним, что в матче против "Осасуны". "Реал" лишился трёх основных игроков. Милитао порвал кресты и выбыл как минимум на девять месяцев. Также травмы получили Родриго и Лукас Васкес.

"Реал" крупно победил "Осасуну" на домашнем поле. Лунин отметился ассистом. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.