Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карло Анчелотти: Требования календаря не позволяют игрокам отдыхать и сохранять свежесть
Тренер Реала рассказал о травмах ключевых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о травмах ключевых игроков клуба.
Команда показала хорошую версию, с большим отношением и целеустремленностью. Проблема в трех травмах в первом тайме, которые мы сейчас оцениваем, - сказал Анчелотти.
По словам тренера, из-за травм основных игроков приходится подключать игроков резерва и второй команды "Реала Кастилии".
Мы оцениваем таких правых защитников, как Фортеа, Лорен или Мелвин. Это игроки, которые еще не готовы, но которые могут быть частью команды, как это сделал сегодня Рауль Асенсио. Жаль, что такие центровые, как Якобо и Жоан Мартинес, получили травмы. Рауль очень хорошо проявил себя в "Кастилии" и теперь будет с нами, - сказал Анчелотти
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Итальянский тренер заявил о сложном графике футболистов.
Три травмы в первом тайме – довольно редкий случай. Требования календаря не позволяют игрокам отдыхать и сохранять свежесть. Риск травм выше. Это общая вещь, не только для нас, - сказал Анчелотти.
Напомним, что в матче против "Осасуны". "Реал" лишился трёх основных игроков. Милитао порвал кресты и выбыл как минимум на девять месяцев. Также травмы получили Родриго и Лукас Васкес.
"Реал" крупно победил "Осасуну" на домашнем поле. Лунин отметился ассистом. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Бывший тренер Шахтера: Вы унизили меня
- Возвращение Серхио Рамоса практически невозможно. Реал подобрал варианты для замены Милитао
- Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Реал Мадрид - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО