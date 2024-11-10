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Впервые за 5 матчей. Новичок Реала вышел на поле
Сыграл 15 минут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок мадридского "Реала" Эндрик впервые за 5 матчей вышел на поле.
На 75-й минуте бразилец заменил Джуда Беллингема в матче против "Осасуны". Эндрик результативными действиями не отметился.
В последний раз до этого поединка, Эндрик играл в матче Лиги Чемпионов против "Лилля". Футболист вышел в стартовом составе и отыграл 57 минут.
По причине невыхода на поле, бразильца не вызвали в сборную.
В этом сезоне Эндрик сыграл в 10-ти играх за "Реал", в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
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