Впервые за 5 матчей. Новичок Реала вышел на поле

Новичок мадридского "Реала" Эндрик впервые за 5 матчей вышел на поле.

На 75-й минуте бразилец заменил Джуда Беллингема в матче против "Осасуны". Эндрик результативными действиями не отметился.

В последний раз до этого поединка, Эндрик играл в матче Лиги Чемпионов против "Лилля". Футболист вышел в стартовом составе и отыграл 57 минут.

По причине невыхода на поле, бразильца не вызвали в сборную.

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В этом сезоне Эндрик сыграл в 10-ти играх за "Реал", в которых забил 2 гола и отдал один ассист.