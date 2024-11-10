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"Я не думаю о трансферном рынке", - Анчелотти об усилениях в зимнее трансферное окно

Испания

Тренер Реала рассказал о планах клуба об усилении зимой

"Я не думаю о трансферном рынке", - Анчелотти об усилениях в зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал об планах клуба об усилении в зимнее трансферное окно.

Мы ​​оценим в ближайшие месяцы, потому что сейчас делать нечего. Мы должны постараться восстановить как можно больше игроков и оценим, что можно сделать. Я не думаю о трансферном рынке, потому что у нас есть игры до рождественских каникул.

Мне нужно подготовиться к играм с теми игроками, которые у меня есть. Вальверде сегодня играл на позиции крайнего защитника и показал себя хорошо. Рауль также внес свой вклад в команду. В прошлом году мы хорошо справились, и в этом году мы сделаем то же самое, - сказал тренер "Реала".

Напомним, что "Реал" лишился трёх ключевых игроков в матче против "Осасуны".

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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