"Я не думаю о трансферном рынке", - Анчелотти об усилениях в зимнее трансферное окно

Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал об планах клуба об усилении в зимнее трансферное окно.

Мы ​​оценим в ближайшие месяцы, потому что сейчас делать нечего. Мы должны постараться восстановить как можно больше игроков и оценим, что можно сделать. Я не думаю о трансферном рынке, потому что у нас есть игры до рождественских каникул.

Мне нужно подготовиться к играм с теми игроками, которые у меня есть. Вальверде сегодня играл на позиции крайнего защитника и показал себя хорошо. Рауль также внес свой вклад в команду. В прошлом году мы хорошо справились, и в этом году мы сделаем то же самое, - сказал тренер "Реала".