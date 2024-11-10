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"Ты очень сильный и вернешься еще лучше": Лунин поддержал партнера по Реалу, который получил тяжелую травму
Команда вместе с бразильцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин выразил поддержку центрбеку команды Эдеру Милитао. Бразилец вчера травмировал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок.
“Сил и вдохновение. Ты очень сильный и вернешься еще лучше. Мы все ждем тебя. Мы с тобой”, – написал Лунин в Instagram.
Вчера в матче с "Осасуной" Милитао покинул поле на 30 минуте поля. Его заменил 21-летний Раауль Асенсио.
Для Лунина поединок против "Осасуны" стал вторым сухим в текущем сезоне. Интересно, что Милитао отыграл в этих двух матчах всего 50 минут. В остальных трех поединках украинец пропускал.
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