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"Ты очень сильный и вернешься еще лучше": Лунин поддержал партнера по Реалу, который получил тяжелую травму

Испания

Команда вместе с бразильцем

"Ты очень сильный и вернешься еще лучше": Лунин поддержал партнера по Реалу, который получил тяжелую травму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин выразил поддержку центрбеку команды Эдеру Милитао. Бразилец вчера травмировал крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок.

“Сил и вдохновение. Ты очень сильный и вернешься еще лучше. Мы все ждем тебя. Мы с тобой”, – написал Лунин в Instagram.

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Вчера в матче с "Осасуной" Милитао покинул поле на 30 минуте поля. Его заменил 21-летний Раауль Асенсио.

Для Лунина поединок против "Осасуны" стал вторым сухим в текущем сезоне. Интересно, что Милитао отыграл в этих двух матчах всего 50 минут. В остальных трех поединках украинец пропускал.

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Источник:
Лунін в Instagram
Опубликовал: Максим Кучер
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