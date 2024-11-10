Анчелотти: Я много выигрывал, но другие тренеры выиграли даже больше меня - Фергюсон, Гвардиола и Лобановский

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти признался, что не считает себя лучшим тренером мира за последние десятилетия.

"Нет, я не думаю, что я являюсь лучшим тренером мира за последние 30 лет. Я много выигрывал, но другие тренеры выиграли даже больше меня - Фергюсон, Гвардиола и Лобановский.

И даже если бы я думал, что являюсь лучшим тренером за последние тридцать лет, что изменилось бы? Мне бы поставили статую? О нет, нет", - сказал Анчелотти.