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Примера. Экс-каталонец спас Бетис, сын Симеоне снова выручает отца
Матрасники на фоне усталости вернулись в ТОП-3
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
Типичный матч Диего Симеоне. Оборона, оборона и одна контратака.
На сей у "Матрасников" было оправдание — они играли на фоне усталости после победного выезда в Париж, а "Мальорка" была свежей, готовилась всю неделю.
На встречных курсах "Киноварь" могла и победить, поэтому "Атлетико" припарковал банальный "автобус" и принялся ждать.
Дождался!
На 61-й минуте Джулиано Симеоне после выноса Облака оббежал двух защитников и выкатил Хулиану Альваресу на пустые ворота.
7 - Julián Álvarez has scored seven goals in 18 appearances for Atlético de Madrid in all competitions, the highest tally by a player in his first 18 games for the club since Luis Suárez in 2021 (11 goals).— OptaJose (@OptaJose) November 10, 2024
Spider. pic.twitter.com/ILBTbq4oeM
Почти сразу же похожий шанс имел Родриго Рикельме, но сплоховал, чем вызвал гнев Эль Чоло. Забей он — и интрига умерла бы за полчаса до конца, а так "Мальорка" вроде оставалась в игре, хотя и без моментов. Единственный стоящий шанс хозяева имели перед перерывом, но Облак отбил удар Ларина. В остальном "автобус" "Атлетико" сработал элитно.
В таблице это вывело "Матрасников" на 3-е место с 26 очками. "Реал" рядом, но и "Вильярреал" тоже, борьба буде жесткой. Касательно "Мальорки", то она 8-я с 18 очками.
13-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Атлетико" - 0:1
Гол: Альварес, 61
"Мальорка": Грейф — Маффео (Дани Родригес, 75), Вальент, Раильо, Мохика — Наварро (Антонио Санчес, 75), Саму Кошта, Морланес (Луна, 83), Дардер (Чикинью, 69) — Ларин (Абдон, 69), Мурики
"Атлетико": Облак — Молина, Хименес, Ленгле (Витсель, 63), Рейнилду — Симеоне (Корреа, 62), Коке, Барриос, Рикельме (Галлахер, 86) — Гризманн (де Пауль, 62), Альварес (Серлот, 62)
Предупреждения: Саму Кошта, 57 — Ленгле, 10, Рейнилду, 83, Корреа, 90+3
Неожиданно боевой и интересный для просмотра матч получился.
Не было в нем сильнейшей стороны. "Бетис" намного больше атаковал и бил по воротам, но контратаки и стандарты "Сельты" выглядели не менее опасно.
Именно "Кельты" открыли счет — Хави Эрнандес хлестко пробил с лету из пределов штрафной. "Бетис" ответил ближе к перерыву шикарной комбинацией с участием Абде и Кардосо, которую завершил Витор Роке.
2 - @RealBetis' Vitor Roque ???????? has scored two goals in his last four #LaLiga games, the same as in the previous 16. Roar. pic.twitter.com/sYtEQFjdpy— OptaJose (@OptaJose) November 10, 2024
Во втором тайме — та же история. Моменты у обоих — взять хотя бы удар Ло Чельсо в перекладину или отмененный из-за миллиметрового офсайда гол Бамба.
По итогу первой снова забила "Сельта" - Дувикас с метра подытожил великолепную фланговую работу Сведберга. "Бетис" же ответил в ходе финальной навалы — один навес, второй, третий, и с энной попытки Бартра таки вколотил мяч в ворота.
Все нервно, красиво и по делу.
В таблице у "Сельты" теперь 17 очков, у "Бетиса" - 20. Обе команды борются за место в еврокубковой зоне.
13-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Сельта" - 2:2
Голы: Витор Роке, 40, Бартра, 90+4 — Хави Родригес, 13, Дувикас, 82
"Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте (Бартра, 55), Натан, Перро — Форнальс (Хуанми, 75), Альтимира, Кардосо (Ло Чельсо, 56), Абде (Авила, 86) — Лосада (Бакамбу, 86) — Витор Роке
"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса (Уго Альварес, 58), Сотело (Манкильо, 46), Бельтран, Ристич (Мориба, 46) — Бамба, Борха Иглесиас (Дувикас, 67), Аспас (Сведберг, 79)
Предупреждения: Кардосо, 35, Натан, 83, Хуанми, 90+3
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