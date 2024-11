Примера. Экс-каталонец спас Бетис, сын Симеоне снова выручает отца

Типичный матч Диего Симеоне. Оборона, оборона и одна контратака.

На сей у "Матрасников" было оправдание — они играли на фоне усталости после победного выезда в Париж, а "Мальорка" была свежей, готовилась всю неделю.

На встречных курсах "Киноварь" могла и победить, поэтому "Атлетико" припарковал банальный "автобус" и принялся ждать.

Дождался!

На 61-й минуте Джулиано Симеоне после выноса Облака оббежал двух защитников и выкатил Хулиану Альваресу на пустые ворота.

7 - Julián Álvarez has scored seven goals in 18 appearances for Atlético de Madrid in all competitions, the highest tally by a player in his first 18 games for the club since Luis Suárez in 2021 (11 goals).



Spider. pic.twitter.com/ILBTbq4oeM