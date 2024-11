Примера. Бильбао спасся на 93-й минуте, а Жирона победила там, где не побеждал никто

“Хетафе" впервые в сезоне проиграл дома — причем от "Жироны", проводящий очень слабый сезон.

Как и ожидалось, в этом матче было очень много борьбы, стыков и мало моментов. Глобально говоря, их было два.

"Жирона" свой шанс реализовала перед перерывом: у каталонцев прошла атака левым флангом, Брайан Хиль навесил и Янхель Эррера вколотил мяч в ворота с сопротивлением.

"Хетафе" обязан был сравнивать на 70-й минуте, но Йылдырым, замыкая прострел, с метра пробил точно в ногу Гассаниге.

Больше ни явных возможностей, ни хотя бы ударов в створ ворот не было. Вспомнить можно только претензии "Хета" на пенальти в первом тайме, но ВАР показал, что фол Ромеу был вне штрафного. Также пару раз опасно ошибся Гассанига, но без последствий.

1 - Getafe have won only one of their 13 games in @LaLigaEN 2024/25 (W1 D7 L5), equalling their worst record at this stage of the competition (W1 D3 L9 in 2021/22).



Stuck. pic.twitter.com/2zxULsPyl1