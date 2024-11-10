Примера. Бильбао спасся на 93-й минуте, а Жирона победила там, где не побеждал никто

“Хетафе" впервые в сезоне проиграл дома — причем от "Жироны", проводящий очень слабый сезон.

Как и ожидалось, в этом матче было очень много борьбы, стыков и мало моментов. Глобально говоря, их было два.

"Жирона" свой шанс реализовала перед перерывом: у каталонцев прошла атака левым флангом, Брайан Хиль навесил и Янхель Эррера вколотил мяч в ворота с сопротивлением.

"Хетафе" обязан был сравнивать на 70-й минуте, но Йылдырым, замыкая прострел, с метра пробил точно в ногу Гассаниге.

Больше ни явных возможностей, ни хотя бы ударов в створ ворот не было. Вспомнить можно только претензии "Хета" на пенальти в первом тайме, но ВАР показал, что фол Ромеу был вне штрафного. Также пару раз опасно ошибся Гассанига, но без последствий.

1 - Getafe have won only one of their 13 games in @LaLigaEN 2024/25 (W1 D7 L5), equalling their worst record at this stage of the competition (W1 D3 L9 in 2021/22).



Stuck. pic.twitter.com/2zxULsPyl1 — OptaJose (@OptaJose) November 10, 2024

Учитывая, что у "Жироны" травмирована большая часть основного состава вместе с нашим Цыганковым, это феноменальный результат для команды Мичела. В таблице она поднялась на 9-е место с 18 очками. У "Хетафе" - 10 баллов и 17-я строчка.

13-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Жирона" - 0:1

Гол: Эррера, 42

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Ньом (Альваро, 64), Дуарте, Альдерете, Рико — Милья, Сантьяго (Йылдырым, 46), Арамбарри — Уче (Аленья, 85), Карлес Перес (Сола, 64)

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Хуанпе, Блинд — Хиль (Ким Мин Су, 89), Ромеу, Эррера (Ферран Руис, 73), ван де Бек (Сильви, 73), Гутьеррес — Миовски (Стуани, 73)

Предупреждения: Рико, 38, Сола, 87, Йылдырым, 90 — ван де Бек, 34, Ромеу, 39, Эррера, 40

"Атлетик" был тенью себя на "Хосе Соррилье", что легко объяснить усталостью после ЛЕ, но даже так команда Эрнесто Вальверде не проиграла.

За всю игру баски один раз пробили в створ ворот, это была 93-я минута, и так они забили гол - Гурусета головой красиво замкнул подачу со штрафного.

???? L’égalisation de Gorka Guruzeta pour les Leones en toute fin de match !#RealValladolidAthletic



pic.twitter.com/GB4Xs4Cqpz — 100% Liga (@FoudeLiga) November 10, 2024

Что происходило до этого? Бильбао тянул время и защищался, "Пусела" в меру своих скромных сил пыталась забить гол в контригре. В первом тайме ударам Силла и Лукаса Росы не хватило остроты, а вот после перерыва затяжное владение таки закончилось подачей точно на голову Раулю Моро.

В тот момент показалось, что вот она, долгожданная победа аутсайдера, которая поднимет его из зоны вылета, но ничего подобного. Даже против мертвого "Атлетика" "Вальядолид" не смог отзащищаться.

В таблице у "Пуселы" после этого та же 19-я строчка, 9 очков. У Бильбао - 20 баллов, 6-я позиция.

13-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Моро, 79 - Гурусета, 90+4

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Ба, Хави Санчес, Давид Торрес — Моро (Месегер, 89), Юрич (Джемерт, 89), Туами (Иван Санчес, 61), Лукас Роса — Кике Перес (Мартин, 76), Силла (Маркос Андре, 62)

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Йерай, Паредес, Бойро — Яуресигар (де Галларета, 46), Прадос (Весга, 46) — Серрано (Мартон, 80), Унаи Лопес (Джало, 46), Нико Уильямс — Беренгер (Гурусета, 64)

Предупреждения: Туами, 19, Давид Торрес, 72. Мартин, 78, Джемерт, 90 — Яуресигар, 26, Прадос, 43, Весга, 66, Мартон, 90